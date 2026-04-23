Juez frena plan de Mamdani para reubicar centro de admisión de hombres sin hogar en East Village

Un juez estatal ordenó a la administración del alcalde Zohran Mamdani suspender temporalmente su plan para reubicar en East Village el centro de admisión de hombres sin hogar que originalmente se localizaba en 30th Street, una decisión que reconfigura el debate sobre la crisis de vivienda en la ciudad de Nueva York.

Según informó Gothamist, la medida judicial, emitida esta semana por la jueza Sabrina Kraus, bloquea la apertura prevista para el 1 de mayo del nuevo centro en el East Village, específicamente en el edificio ubicado en el número 8 de East 3rd Street. El fallo responde a una demanda presentada por residentes del vecindario que argumentan falta de transparencia, revisión pública insuficiente y un proceso acelerado por parte del gobierno municipal.

El plan original de la administración contemplaba trasladar los servicios de admisión desde Midtown hacia el East Village, como parte del cierre definitivo del albergue Bellevue. Este centro, que durante décadas ha sido un punto clave en el sistema de refugios para hombres solteros, fue catalogado como estructuralmente inseguro por expertos en construcción.

Antes del fallo, la ciudad ya había desalojado a unos 250 hombres que residían en Bellevue, reubicándolos en otros albergues en Brooklyn. Sin embargo, el componente más controvertido del plan era el traslado del proceso de admisión, el primer punto de contacto para personas sin hogar, hacia instalaciones ya existentes en el East Village.

La oposición vecinal no tardó en surgir. El lunes, un grupo de residentes presentó una demanda para detener la apertura del nuevo centro, alegando que la ciudad no cumplió con los procedimientos adecuados de notificación ni permitió una participación comunitaria significativa.

“Este es un comienzo importante”, afirmó Trisha Goff, residente del área y parte de la demanda. “Pero esto es solo el principio. Ahora hay tiempo para el debido proceso, para escuchar a la comunidad y encontrar una solución mejor a este complejo problema”.

El rol histórico del sitio y preocupaciones de acceso

Organizaciones como la Legal Aid Society y la Coalition for the Homeless han señalado que el edificio en East 3rd Street no es nuevo en el sistema de refugios. De hecho, funcionó como centro de admisión antes de que estas operaciones se trasladaran a Bellevue en la década de 1980.

No obstante, estas mismas organizaciones han expresado preocupaciones clave sobre la idoneidad del lugar en la actualidad. Entre los puntos más críticos se encuentran el cumplimiento de la Americans with Disabilities Act (ADA) y la accesibilidad para hombres con discapacidades físicas o necesidades especiales.

Estas dudas plantean interrogantes sobre si el nuevo centro podría garantizar condiciones dignas y equitativas para una población particularmente vulnerable, en un momento en que el sistema de albergues de la ciudad enfrenta una presión sin precedentes.

Pese al riesgo que implica, se seguirá brindando servicio a hombres solteros sin hogar en el antiguo edificio de Bellevue. (Foto: Mark Lennihan/AP)

La postura del gobierno y el futuro del plan

Desde el Ayuntamiento, la respuesta ha sido firme. La portavoz municipal Sneha Choudhary defendió la decisión de cerrar Bellevue, calificando sus condiciones como “inaceptables” y subrayando que mantener a personas en una instalación deteriorada representaría una negligencia por parte de la ciudad.

“Dejar a la gente en un lugar que se está desmoronando es un incumplimiento de nuestra responsabilidad”, afirmó Choudhary. “La decisión de desalojar fue necesaria por motivos de seguridad y se basó en la orientación clara de expertos”.

Por ahora, y como resultado directo del fallo judicial, los servicios de admisión para hombres solteros continuarán operando en Bellevue, pese a las preocupaciones estructurales que motivaron su cierre.

La administración de Mamdani ha indicado que espera abordar con el tribunal la urgencia de reubicar este centro, lo que sugiere que la batalla legal apenas comienza.

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