¿Y si llega una nueva avalancha migratoria a NYC en la era Mandani?

En 2022, cuando apenas el alcalde saliente de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, tenía cuatro meses en el poder, un hecho singular irrumpió su administración: los gobernadores republicanos de Texas y Arizona empezaron a enviar a Port Authority autobuses con migrantes y solicitantes de asilo que acababan de pasar la frontera con México.

El gesto de brazos abiertos para ese grupo de migrantes en la Ciudad de Nueva York, a los cuales se les recibió con hospedaje, todas las comidas, ayudas monetarias, servicios educativos y médicos, se convirtió en una de los tantos combustibles que encendió el pasto de una crisis migratoria que puso contra las cuerdas a la Administración de Adams. Y hoy, en tiempos de cambios políticos, obliga a una interrogante: ¿qué pasaría en los próximos meses si nuevamente oleadas de migrantes deciden venir a la Gran Manzana a acogerse a las normas locales de derecho al albergue y al estatuto de ciudad santuario?

Esta expectativa válida se despierta con el primer clarín del alcalde electo, Zohran Mamdani, quien en su discurso al conocer los resultados electorales espetó: “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes… y desde esta noche, liderada por un inmigrante. Así que escúchame, presidente Trump, para llegar a cualquiera de nosotros, tendrán que pasar por todos nosotros”.

En diálogo con El Diario, Mamdani sin hacer referencias específicas a cómo actuaría ante una contingencia similar con la que lidió su predecesor, cuestionó el hecho que “tenemos a uno de los alcaldes” que más ha colaborado con el gobierno de Donald Trump.

“Pero yo voy a ser un alcalde muy diferente. Vamos a defender las políticas de ciudad santuario de Nueva York. Vamos a enseñarle a los inmigrantes los derechos que tienen”, adelantó.

Una crisis que no ha terminado

Aunque en los hechos, la avalancha de migrantes de los últimos cuatro años se detuvo por las restricciones en la frontera de la Administración Trump, a la fecha el sistema de acogida municipal de la Alcaldía sigue registrando ingresos de personas que no vienen de la frontera, sino huyendo de estados en donde los líderes locales y estatales colaboran con la estrategia de deportaciones masivas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Ya no recibimos las oleadas de 2022, 2023 y 2024 en donde se contaban por miles en una sola semana. Pero hay un flujo constante de migraciones internas de personas atraídas por nuestro estatus de ‘ciudad santuario’ y la norma de derecho al albergue”, informaron portavoces municipales.

En total 239,400 migrantes han sido recibidos en el sistema de albergues municipales y hoteles desde la primavera de 2022 hasta el pasado 10 de octubre, de acuerdo con cifras de la Ciudad. Todavía en la semana del 29 de septiembre hasta el 5 de octubre, más de 100 nuevos migrantes ingresaron al sistema de ayuda municipal. A la vez 200 lo abandonaron.

Actualmente 91,300 personas se encuentran bajo el sistema de asistencia tradicional del Departamento de Servicios Humanos (DHS), de los cuales 33,200 son migrantes. En su gran proporción se trata de familias con niños, que se encuentran albergados en cuatro centros.

Con algunas medidas, la Ciudad logró reducir los costos asociados con la crisis migratoria, que se proyectaban en $12,25 mil millones durante los años fiscales 2023 hasta 2025, por decisiones como restringir a 30 y 60 días la presencia de los migrantes en los albergues. Una política que fue calificada por líderes electos demócratas como ‘inhumana’.

En total las arcas municipales dispusieron de la estrafalaria cifra de $10,6 mil millones para atender de forma solidaria a esta corriente migratoria. Un monto que se aproxima al presupuesto anual de cualquier país centroamericano.

“Mientras organizaciones de ayuda a los migrantes demandaban y presionaban que debíamos garantizar fondos ilimitados para los recién llegados, en nuestros vecindarios especialmente los de mayoría hispana, se sentenciaba al alcalde como traidor a los migrantes de larga data, que estaban enfrentando los rigores de la inflación, desalojos y las escasas oportunidades de trabajo”, confesó una exasesora de la gestión ante la crisis migratoria del alcalde saliente.

Entre 2023 y 2024 residentes de algunos vecindarios se opusieron en los cinco condados a la apertura de refugios para recién llegados aduciendo que la tendencia era el aumento de la criminalidad y de caos. (Fernando Martínez – Impremedia)

Adams entre dos aguas

Como interpreta la fuente, antes del descalabro de popularidad que sufrió Adams por las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, su aceptación a finales de 2022 y todo el 2023 empezó a desplomarse aceleradamente. Todas las encuestas arrojaban que comunidades de inmigrantes de larga data, asentadas en los cinco condados, cuestionaban estas políticas humanitarias, lo cual se concretó además en fuertes protestas de residentes que repudiaron la presencia de albergues en sus vecindarios.

“El alcalde se encontraba entre dos corrientes turbulentas. Primero los líderes electos demócratas exigiendo más recursos para los recién llegados. Y por otra parte muchos electores. Ante la presión de lo que decían las encuestas, fue capaz de decir que la crisis migratoria destruiría a Nueva York y se enfrentó a la Administración de Biden exigiendo soluciones”, compartió la exasesora municipal.

Todos los análisis sobre los resultados electorales de las elecciones presidenciales de noviembre 2024 coinciden en que el avance de Trump, en algunos bastiones de la migración hispana en los cinco condados, tuvo mucho que ver en la forma cómo los neoyorquinos interpretaron cómo les afectaba la crisis migratoria, precisamente en un momento en que miles de familias de la clase trabajadora estaban tratando de recuperarse de los efectos de la pandemia.

El presidente obtuvo el 37.3% de los votos en Queens, un aumento significativo respecto al 26.8% en 2020. Vecindarios hispanos como Corona-Jackson Heights se convirtieron en bastiones republicanos, donde Trump ganó seis distritos electorales en 2024, a diferencia de 2020 cuando no ganó ninguno. En El Bronx, su porcentaje de votos subió del 16% en 2020 al 28% en 2024. Aunque Kamala Harris ganó en Manhattan, el republicano avanzó en Washington Heights y Harlem.

Jesús Aguais, es presidente y fundador de ‘Aid for Life’: “Esta crisis desnudó la terrible crisis de vivienda asequible de la Gran Manzana”. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia)

“Esto pasa cada 100 años”



En este sentido, Jesús Aguais, presidente de ‘Aid for Life’ una organización sin fines de lucro que desde julio de 2022, estuvo muy de cerca ofreciendo servicios a los migrantes recién llegados, considera que será muy difícil que una incidencia con las mismas dimensiones se vuelva a registrar en la ciudad de Nueva York.

“Pasa cada 100 años”, acotó.

El activista insiste que en este instante ese fenómeno de movilidad humana que provino mayoritariamente de Venezuela, Ecuador y algunos países de África, se ha analizado de una manera muy superficial.

“Lo más importante que debemos evaluar es que esa situación abrumadora desnudó la pobreza de Nueva York. Como se dice metafóricamente, puso al penúltimo de la fila a competir con el último que llegó. No olvidemos que esto fue una bajeza republicana. Enviaron cientos de autobuses para acá desde Texas. Y no hubo coordinación ni respuesta por parte del gobierno de Biden. El resultado fue un gran drama humanitario que desnudó la crisis de vivienda de la Gran Manzana. Cuando los nuevos migrantes llegaron, ya el sistema de albergues estaba casi a su máxima capacidad, ocupado con neoyorquinos, especialmente con miles de niños” recordó Aguais.

Para el fundador de ‘Aid for Life’ la gran lección de la denominada crisis migratoria, es que se perfiló más cristalinamente que la capital del mundo tiene unos terribles problemas estructurales de asequibilidad de vivienda. Y en eso, las nuevas autoridades municipales deben trabajar incansablemente, poniendo siempre a la clase trabajadora establecida como prioridad.

Asimismo, Aguais pondera que se trató de la primera gran crisis de movilidad humana forzada que enfrentó Nueva York, bajo la “dictadura” de las redes sociales y los algoritmos, en donde se distorsionó la realidad y se expandió la falsa idea de que los recién llegados, eran unos delincuentes que vinieron a quitar beneficios a los que ya tenían años aquí.

“Al principio el alcalde Adams respondió de forma adecuada. Casi inmediatamente se alineó con la narrativa antiinmigrante de Donald Trump, al igual que muchos electores latinos manipulados por el odio. Hoy esos votantes están arrepentidos, porque el gobierno federal que supuestamente vino a poner orden y sacar a los delincuentes, estructuró una persecución en contra de las comunidades hispanas como un todo”, aseveró.

Mauricio Zamora es líder de la organización Triángulo Americano de Corona en Queens: “Esta crisis solo trajo caos e inseguridad a nuestro vecindario”. (Foto: Cortesía)

Voces de Queens

Hay opiniones muy disímiles sobre los efectos y la forma en que la Administración Adams manejó este fenómeno que trajo a más de 200,000 personas a refugios municipales, centros de emergencia y hoteles.

El dirigente comunitario de Queens, Mauricio Zamora, creó la organización el ‘Triángulo Americano de Corona’. En sus palabras, al revisar los comentarios de su plataforma que cuenta con más de 1,000 seguidores, argumenta que la crisis migratoria trajo a ese vecindario “más delincuencia, desorden, caos y prostitución”.

Mauricio opina que la “alfombra roja” que puso Adams a los recién llegados les mandó un mensaje a miles de personas, incluyendo a los traficantes humanos y delincuentes del mundo: en Nueva York así no trabajemos nos regalan todo.

A su juicio eso destruyó muchísimo la calidad de vida de los comerciantes y las familias que rodean la Avenida Roosevelt.

Ahora ante los aires de cambio en el gobierno municipal, dice que teme que se genere una nueva oleada de personas huyendo de estados republicanos, en donde a su criterio personal “hay más ley”.

“Si los beneficios de ser ciudad santuario y un albergue ilimitado es el caos que vivimos en partes de Queens, entonces deberíamos estar muy asustados. Veamos los números de la criminalidad, del desorden en las calles. No se trata de discriminar a los recién llegados. Son hechos palpables. Aqui en Corona y Jackson Heights casi toda la población es indocumentada y nunca habíamos visto este desastre de motos, de venta ambulante y de robos”.

El dirigente comunitario no duda que esa fue la razón por la cual en las pasadas elecciones presidenciales, los republicanos obtuvieron en esos vecindarios hispanos, la votación más alta de su historia.

El dato: