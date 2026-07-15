Fiebre por la final del Mundial: se dispara la búsqueda de vuelos de España a Nueva York

La clasificación de España para la final del Mundial 2026 tuvo un efecto inmediato fuera de la cancha. Apenas terminó la victoria 2-0 frente a Francia, miles de aficionados comenzaron a buscar vuelos a Nueva York para intentar acompañar a la selección en el partido decisivo del domingo.

Según datos de la aerolínea LEVEL, las búsquedas de vuelos hacia el aeropuerto John F. Kennedy aumentaron un 1,079% a partir de las 11:00 p.m. del martes, después del pitido final de la semifinal. El dato corresponde al comportamiento registrado dentro de la página de la aerolínea y compara la actividad posterior al partido con la observada antes de conocerse la clasificación.

España disputará su segunda final mundialista el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, frente al ganador de Argentina-Inglaterra. La selección española llegó al partido por el título después de superar a Francia, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

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Los aficionados quieren llegar justo antes de la final

El sábado 18 de julio fue la fecha de salida más buscada en LEVEL. Esa opción permitiría viajar desde Barcelona y llegar a Nueva York la noche anterior al encuentro.

La segunda fecha con mayor interés fue el viernes 17, elegida por quienes prefieren disponer de un día completo en la ciudad antes de trasladarse hacia el estadio de Nueva Jersey.

Para el regreso, la mayor concentración de búsquedas se produjo en los vuelos del lunes 20 y el martes 21. El patrón muestra que buena parte de los usuarios no está planificando unas vacaciones largas, sino un viaje rápido organizado alrededor de la final.

LEVEL opera la ruta directa entre Barcelona y Nueva York con una frecuencia cercana a la diaria. La compañía atribuye parte del repunte a esa disponibilidad y a los horarios que permiten organizar una estancia de pocos días.

No todas las búsquedas terminan en una reserva

El crecimiento del 1,079% refleja consultas realizadas en la web de la aerolínea, no necesariamente billetes vendidos. Tampoco representa el comportamiento completo del mercado español, ya que todavía no se divulgaron cifras comparables de Iberia, American Airlines, Skyscanner, Kayak o Booking tras la clasificación.

Aun así, el salto confirma una reacción habitual ante los grandes acontecimientos deportivos: los viajeros comienzan a consultar vuelos y alojamiento apenas saben que su equipo estará en la definición, incluso antes de conseguir una entrada.

La demanda aérea hacia las ciudades sede ya venía siendo elevada durante el Mundial. Datos citados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo indicaban que las reservas hacia las sedes del torneo superaban las del mismo periodo de junio y julio de 2025.

Cuánto puede costar viajar a la final

El problema para quienes decidan viajar a última hora será el precio. Una estimación publicada esta semana por TurismoCity calculó que un viaje de cuatro días a Nueva York para asistir a la final puede costar entre $2,800 y $3,700 dólares por persona, sin incluir la entrada al estadio.

El cálculo contempla un vuelo con escala, tres noches de hotel, asistencia al viajero y conectividad. En ese relevamiento, solo el pasaje rondaba los $1,900 dólares, mientras que el alojamiento podía sumar entre $900 y $1,800, según la categoría elegida.

Esas cifras no corresponden específicamente a salidas desde Barcelona ni a las tarifas actuales de LEVEL, pero sirven para mostrar la presión que la final está ejerciendo sobre los servicios turísticos del área de Nueva York y Nueva Jersey.

Vuelos, hoteles y entradas bajo presión

La final concentra la demanda en un periodo muy corto: la mayoría de los aficionados quiere llegar entre el viernes y el sábado y regresar inmediatamente después del partido.

Eso reduce las alternativas disponibles y puede encarecer tanto los vuelos como las habitaciones. La FIFA recomienda considerar alojamiento no solo en Manhattan, sino también en Nueva Jersey y otras zonas conectadas por transporte público con el área del estadio.

Más que una tendencia gradual, el aumento registrado después del partido muestra una carrera contra el tiempo: España todavía no conoce a su rival, pero muchos aficionados ya están intentando encontrar la manera de estar en Nueva York el domingo.

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