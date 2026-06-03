Dónde dormir barato en Nueva York sin quedar lejos de las principales atracciones

Encontrar un hotel barato en Nueva York no es imposible, pero sí requiere elegir bien la zona. Para muchos viajeros, el error más común es concentrar la búsqueda únicamente en Times Square o Midtown Manhattan, donde los precios suelen ser los más altos de la ciudad.

La buena noticia es que existen barrios y distritos que permiten ahorrar una cantidad considerable de dinero sin renunciar a una buena conexión en transporte público. De hecho, algunos de los alojamientos con mejor relación entre precio y ubicación se encuentran fuera del corazón turístico de Manhattan.

Alojamiento barato en Nueva York: zonas con hoteles más accesibles

Si el objetivo es gastar menos en el hotel y más en experiencias, restaurantes o atracciones, estas son las zonas que conviene tener en cuenta.

Long Island City (Queens): la favorita para ahorrar

Desde hace años, Long Island City se ha convertido en una de las alternativas preferidas para quienes buscan alojamiento económico cerca de Manhattan.

La gran ventaja es que algunas estaciones de metro permiten llegar a Midtown en apenas unos minutos, mientras que los hoteles suelen ser más baratos que los de Manhattan. Además, la zona es segura, tranquila y cuenta con una oferta creciente de restaurantes y cafeterías.

Astoria (Queens): más ambiente local y mejores precios

Astoria suele ofrecer tarifas más bajas que Manhattan y una experiencia mucho más auténtica.

Es uno de los barrios más diversos de Nueva York, famoso por su gastronomía, especialmente la griega, mediterránea y latinoamericana. Aunque requiere un poco más de tiempo de traslado, sigue estando muy bien conectado por metro.

Brooklyn: opciones interesantes para presupuestos ajustados

No todo Brooklyn es caro. Barrios como Downtown Brooklyn, Williamsburg en ciertas épocas del año, Park Slope o zonas cercanas a estaciones de metro pueden ofrecer alternativas más accesibles que Manhattan.

Además, alojarse en Brooklyn permite disfrutar de una vida de barrio más relajada, parques, cafés y algunas de las mejores vistas del skyline de Nueva York.

Harlem: una alternativa dentro de Manhattan

Quienes quieren seguir alojándose en Manhattan sin pagar las tarifas de Times Square suelen mirar hacia Harlem o sectores del Upper West Side y Upper Manhattan.

Aunque el tiempo de traslado es algo mayor, el metro permite llegar fácilmente a las principales atracciones turísticas. En muchos casos, la diferencia de precio puede ser significativa.

Lo más importante: estar cerca del metro

Los expertos en viajes coinciden en un consejo: más importante que el barrio es la cercanía a una estación de metro.

Un hotel económico ubicado a pocos pasos de una línea de metro puede resultar mucho más conveniente que uno más céntrico pero peor conectado. Nueva York cuenta con una de las redes de transporte más extensas del mundo y aprovecharla permite ahorrar cientos de dólares en alojamiento.

Cuándo se consiguen los mejores precios

Los precios de los hoteles en Nueva York cambian constantemente según la temporada. En general, enero, febrero y algunas semanas de otoño suelen ofrecer mejores tarifas que los meses de verano, las fiestas de fin de año o períodos de alta demanda turística. Reservar con varios meses de anticipación también puede ayudar a encontrar mejores oportunidades.

Precios de hoteles en NY para el Mundial 2026: qué esperar

Aunque durante meses se especuló con un fuerte aumento de tarifas por la llegada del Mundial 2026, la realidad está siendo más compleja. Nueva York y Nueva Jersey serán sede de ocho partidos, incluida la final del torneo en el MetLife Stadium, y los hoteles esperan una importante demanda de visitantes.

Los datos de distintas consultoras hoteleras muestran que Nueva York sigue siendo uno de los mercados más caros entre las ciudades anfitrionas. Algunas estimaciones situaban las tarifas promedio por encima de los $580 por noche durante el período del Mundial.

Sin embargo, también hay señales de que la demanda no ha alcanzado los niveles que muchos anticipaban inicialmente. Informes recientes indican que varios hoteles de Nueva York y Nueva Jersey todavía tienen disponibilidad para fechas del torneo y que algunos viajeros incluso están optando por alojarse en Nueva Jersey para ahorrar dinero y evitar parte de la congestión prevista alrededor de Manhattan.

Para quienes planean viajar durante el Mundial, los especialistas recomiendan:

Comparar precios entre Manhattan, Queens, Brooklyn y Nueva Jersey.

Reservar cuanto antes para los días de partidos importantes.

Considerar ciudades como Newark, Jersey City o Secaucus, que ofrecen acceso relativamente sencillo al estadio.

Revisar periódicamente las tarifas, ya que algunos hoteles han ajustado precios a medida que evolucionan las reservas.

La buena noticia para los viajeros es que, a diferencia de lo que muchos temían hace un año, todavía es posible encontrar alojamiento sin pagar cifras exorbitantes, especialmente fuera de Manhattan y lejos de las fechas de los encuentros más esperados del torneo.

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