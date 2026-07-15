Argentina vs Inglaterra: tras 25,000 simulaciones, ni la IA arriesga un favorito

Argentina e Inglaterra vuelven a encontrarse en un Mundial 24 años después. La semifinal de este miércoles en Atlanta enfrenta al campeón vigente con una selección inglesa que llega en gran forma, y las proyecciones basadas en miles de simulaciones muestran un panorama muy parejo.

Los modelos estadísticos no dan un favorito contundente, pero inclinan la balanza levemente hacia Inglaterra.

Según Opta Analyst, tras realizar 25,000 simulaciones del tramo final del torneo, Inglaterra tiene una probabilidad ligeramente superior de avanzar a la final, gracias a su rendimiento colectivo, la producción ofensiva y el camino recorrido hasta semifinales.

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Qué predicen los modelos

Al combinar las simulaciones de Opta con las probabilidades implícitas de las principales casas de apuestas, el panorama queda aproximadamente así:

Inglaterra: entre 54% y 56% de probabilidades de clasificar.

Argentina: entre 44% y 46%.

La diferencia es pequeña y se encuentra dentro del margen habitual de incertidumbre en un partido de eliminación directa.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra fue clasificada como partido de alto riesgo y tendrá un operativo reforzado dentro y fuera del estadio. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Las simulaciones coinciden en que será un encuentro muy equilibrado. El marcador que aparece con mayor frecuencia es un empate 1-1 en los 90 minutos, con una ligera ventaja para Inglaterra en un eventual tiempo extra o definición por penales.

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Por qué Inglaterra aparece un paso adelante

Los modelos favorecen a Inglaterra por varios factores: llega con una de las mejores producciones ofensivas del torneo, Jude Bellingham atraviesa un gran momento y Harry Kane mantiene una alta eficacia goleadora. Además, el equipo ha concedido pocas ocasiones claras en los partidos decisivos.

También pesan el rendimiento físico y la profundidad del plantel, aspectos que suelen tener un valor importante en las simulaciones. Pero, según las simulaciones, Argentina siempre deja un margen de incertidumbre: su equipo, a pura astucia y con el peso del campeón, puede descolocar en apenas segundos y quedarse con el partido.

El factor que la IA no puede medir

Las proyecciones reconocen que Argentina posee un elemento difícil de cuantificar en números: la experiencia. El equipo de Lionel Scaloni ya atravesó varias eliminatorias mundialistas de máxima presión y conserva buena parte de la base campeona en Qatar 2022. Además, cuenta con Lionel Messi, un futbolista capaz de cambiar el rumbo de un partido con una sola jugada.

Por eso, aunque las estadísticas colocan a Inglaterra apenas por delante, ninguna simulación considera que exista un favorito claro. El pronóstico de la IA no relaja: por el contrario, el “resultado probable” proyecta un 1 a 1, con altas probabilidades de penales.

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