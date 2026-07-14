La inflación anual baja a 3.5% en EE.UU. y registra su mayor descenso mensual desde 2020

La inflación en Estados Unidos dio un giro importante en junio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajó a 3.5% anual desde el 4.2% registrado en mayo, una reducción de 0.7 puntos porcentuales, y registró su mayor descenso mensual desde abril de 2020, con un descenso de 0.8% respecto al mes anterior, impulsada principalmente por la caída de los precios de la gasolina, informó este martes 14 de julio la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Aunque el dato implica una señal positiva para millones de consumidores, el alivio aún no es tangible en el hogar de los consumidores, porque hay rubros donde los precios no han disminuido: los alimentos aumentaron 0.2% durante el mes, la vivienda continúa siendo uno de los principales motores de la inflación y el índice subyacente, que excluye energía y alimentos, se mantuvo en 2.9% anual, reflejando que las presiones sobre el costo de vida persisten.

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