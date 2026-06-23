Pese a las altas tasas, el 53% de los estadounidenses prefiere comprar casa en lugar de rentar

Comprar una vivienda en Estados Unidos es uno de los retos financieros principales para millones de familias. Con tasas hipotecarias cercanas al 6.5%, precios promedio superiores a los $418,000 dólares y pagos mensuales que rondan los $2,000 dólares, adquirir una casa es una decisión financiera complicada. Sin embargo, un nuevo estudio de Bank of America muestra que la mayoría de las personas prefiere comprar una casa en lugar de alquilar una, incluso con los problemas de asequibilidad que persisten en el mercado.

El Bank of America Homebuyer Insights Report 2026, basado en una encuesta realizada a 2,000 adultos entre abril y mayo de este año, encontró que el 53% de los estadounidenses prefiere esta alternativa. El estudio muestra un giro significativo: hace apenas un año, la mayoría favorecía el alquiler.

Además, hay una paradoja: el 58% de los compradores potenciales señala que los precios elevados son su principal obstáculo (12% más que en 2025) y el 47% apunta a las altas tasas de interés (7% más que el año anterior). En estas condiciones, una familia necesita ganar cerca de $116,780 dólares al año para calificar a una hipoteca promedio, mientras que el ingreso medio en EE.UU. es de apenas $88,000 dólares.

¿Por qué el cambio de decisión de los compradores?

El reporte muestra un vuelco claro en la intención de las personas: el 90% de los encuestados considera que una vivienda es una inversión valiosa, contra el 79% que lo consideraba en 2025. Además, el 94% dice que ser propietario ofrece estabilidad, frente al 83% del año anterior, y el 87% lo describe como un hito de vida importante.

Matt Vernon, director de Crédito al Consumidor de Bank of America, sostuvo que “estamos viendo cambios significativos en las actitudes hacia la propiedad. A pesar de los desafíos reales y persistentes en el mercado, compradores y propietarios son cada vez más optimistas, y muchos están empezando a moverse en lugar de esperar mejores condiciones”.

La espera, de hecho, se está acortando.

Menos espera, más acción: el mercado se reactiva

El porcentaje de compradores que prefieren esperar a que los precios y las tasas de interés bajen pasó del 75% en 2025 al 71% en 2026. Entre los millennials, ese descenso fue de 77% a 70%, y entre la Generación Z, de 74% a 68%. Son señales de que la parálisis empieza a ceder.

Más aún: el 52% de los propietarios actuales planea comprar otra vivienda, y el 22% lo hará en el próximo año, frente al 15% que tenía ese plan en 2025. Esta tendencia se refleja en la venta de viviendas existentes: en mayo de 2026 alcanzaron una tasa anualizada de 4.17 millones de unidades, un repunte del 3.2% respecto a abril.

Y un dato que explica parte de este movimiento: el 32% de los encuestados dice sentirse más seguro para comprar este año, frente a solo el 27% que expresaba esa confianza en 2025.

El peso real para una familia hispana que quiere comprar

Para la comunidad latina, este debate tiene consecuencias inmediatas. El pago mensual típico de una vivienda unifamiliar se ubica actualmente en $1,979 dólares. Esta cifra es $140 menor que hace un año y representa un alivio real, sin embargo, es insuficiente para muchos hogares de ingresos medios.

A pesar de ello, la comunidad hispana se confirma como el motor del mercado. Según la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos del Sector Inmobiliario (NAHREP), los hogares latinos fueron responsables del crecimiento neto de propietarios en EE.UU. durante 2025, con 441,000 nuevas familias propietarias. Con ello se alcanzó un récord de 10.2 millones de hogares hispanos con vivienda propia. Sin ese aporte, el mercado habría perdido 125,000 propietarios netos.

Este impacto se percibe especialmente en ciudades como Houston, Los Ángeles, Miami y Chicago, donde la concentración de compradores hispanos de primera vez es mayor.

La Generación Z busca atajos legítimos para acceder a un crédito

Los jóvenes tampoco están cruzados de brazos. Ante el costo de entrada que deben asumir para adquirir una casa, el 32% de la Generación Z considera comprar en sociedad con amigos o familiares, el 28% está tomando empleos adicionales y el 31% planea usar programas de asistencia para poder cubrir un enganche.

Bank of America, por ejemplo, ofrece hasta $17,500 dólares en asistencia combinada para pago inicial y gastos de cierre a través de sus programas ‘Down Payment Grant’ y ‘America’s Home Grant’, con hipotecas disponibles desde el 3% de enganche.

Además, el papel de la tecnología es cada vez más importante para tomar una decisión razonada: una de cada cinco personas que busca comprar casa ya usa inteligencia artificial para calcular costos, explorar vecindarios o entender el proceso hipotecario. Entre millennials esa cifra sube al 28%, y entre Gen Z es del 32%. Herramientas digitales como la Digital Mortgage Experience de Bank of America permiten completar solicitudes desde el teléfono, sin filas ni papeleo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el mercado inmobiliario en 2026

¿Por qué más personas prefieren comprar si las tasas siguen altas?

El cambio refleja agotamiento del ciclo de espera. Con rentas subiendo y precios de vivienda que moderan su crecimiento, muchas familias calculan que el costo de rentar a largo plazo supera al de una hipoteca. El 90% considera la vivienda una inversión valiosa.

¿Cuánto necesito ganar para comprar una casa promedio en EE.UU. en 2026?

Según Redfin, se requieren ingresos anuales de aproximadamente $116,780 dólares para acceder a una vivienda de precio mediano. El ingreso promedio actual de los hogares es de $88,000.

¿Cuál es la tasa hipotecaria actual?

La tasa fija a 30 años bajó esta semana a 6.47% según Freddie Mac, su nivel más bajo en más de un mes. La hipoteca fija a 15 años se ubica en 5.81%. Hace un año, el préstamo a 30 años promediaba 6.81%.

¿Qué programas de ayuda existen para compradores de primera vez?

Bank of America ofrece hasta $17,500 en asistencia para enganche y gastos de cierre. También existen préstamos FHA con solo 3.5% de enganche y programas estatales de vivienda asequible.

¿Conviene esperar a que bajen las tasas antes de comprar?

Hacerlo tiene riesgos. Si las tasas bajan, es probable que los precios suban por mayor competencia en el mercado. Los expertos sugieren calcular el costo total a 5 y 10 años antes de decidir.

Conclusión

El regreso del optimismo para comprar casa no confirma que el mercado sea fácil: lo que cambió es el umbral del dolor. Frente a rentas que siguen subiendo y programas de asistencia más accesibles, millones de familias, especialmente latinas, prefieren asumir el costo de una hipoteca antes de seguir enriqueciendo a un arrendador, sin poder generar patrimonio.

La advertencia es clara: si las tasas bajan en los próximos 12 a 18 meses, la competencia por cada propiedad disponible aumentará y los precios podrían subir más. Quien espere la condición perfecta podría encontrar, durante el próximo año, que el mercado de 2026 era la ventana ideal y la dejaron pasar.

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