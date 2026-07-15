Mujer ejecutada dentro de su auto estacionado: auge de violencia armada en Nueva York

Julia Anderson, mujer de 39 años, recibió dos disparos en el pecho mientras se encontraba en su auto estacionado en El Bronx (NYC), al salir de su trabajo.

El crimen sucedió cerca de las 11:55 p.m. del lunes en cerca de las avenidas Nereid y Murdock en Wakefield. Los disparos se efectuaron a través de la ventanilla del pasajero de un Jeep Grand Cherokee e impactaron a Anderson, quien aparentemente ocupaba el asiento del conductor.

Tras ser baleada Anderson salió tambaleándose de su Jeep y fue encontrada tendida en el suelo junto a su vehículo, informó la policía. Más tarde fue declarada muerta en el hospital NYC Health + Hospitals/Jacobi, informó Daily News.

La policía busca activamente al atacante armado, quien huyó de la escena en un ciclomotor. En el lugar de los hechos se recuperaron dos casquillos de bala.

Los familiares la describieron como una mujer trabajadora que se dedicaba a atender a personas con discapacidad. “Mi hija menor vino y me lo dijo; sentí que el corazón se me iba a salir del pecho”, relató a ABC News Beverly Patterson, madre de la víctima. “Hablé con los médicos (…) y me dijeron que fueron tres balas. Una fue directo al corazón: le impactó en el brazo y desde el brazo llegó allí”.

No está claro el motivo del crimen. Anderson no tenía historial criminal y al ser ultimada acababa de terminar su jornada laboral como cuidadora en una sede de Institutes of Applied Human Dynamics -residencia para adultos con discapacidades del desarrollo- y se supone que iría a su casa, situada a menos de una milla de distancia, en Mount Vernon.

A principios de junio NYPD celebró que el crimen estaba 10% a la baja en la ciudad en la víspera del Mundial 2026, pero ahora en la semana final del torneo varios homicidios callejeros han sacudido la urbe.

La noche del viernes Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y dos jóvenes resultaron heridos. La mañana del domingo Leonardo Sánchez, inmigrante dominicano de 46 años, murió apuñalado durante una aparente disputa con varias personas en una acera en Fordham, El Bronx (NYC).

Nadie ha sido detenido en ninguno de estos casos ni se hand identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.