“Unidos por Venezuela” reúne a Marc Anthony, Ricardo Montaner y más

La música sigue siendo un puente para la solidaridad. Varios de los artistas más influyentes del panorama latino unirán sus voces en “Unidos por Venezuela”, una iniciativa humanitaria creada para respaldar la recuperación y reconstrucción del país luego de los devastadores terremotos que dejaron a miles de familias enfrentando una de las mayores emergencias de los últimos años.

El proyecto es impulsado por CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el respaldo de iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment. El objetivo es movilizar a comunidades de distintas partes del mundo y mantener el apoyo a Venezuela más allá de la etapa inmediata de la emergencia.

El evento central será un concierto benéfico acompañado de un “teletón” internacional que se realizará el próximo 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami. La transmisión llegará en vivo a millones de hogares de Estados Unidos, Latinoamérica y plataformas digitales.

Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid encabezan la convocatoria

La organización confirmó un primer grupo de artistas que ya comprometieron su participación. Entre ellos aparecen Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Enrique Santos, Alleh y Zhamira Zambrano.

Los organizadores adelantaron que en las próximas semanas se anunciarán más cantantes, actores, deportistas, comunicadores y personalidades del entretenimiento que se sumarán a la jornada solidaria.

A lo largo de la transmisión, el público podrá contribuir mediante códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales, donaciones corporativas y campañas de aportes equivalentes. Todo ello estará acompañado por presentaciones musicales y contenidos especiales que reflejarán el impacto de la tragedia, además de la capacidad de resiliencia y unión del pueblo venezolano.

Iniciativa que busca acompañar todo el proceso de recuperación

La producción también incluirá reportajes sobre las labores de rescate, el trabajo de organizaciones humanitarias en las zonas afectadas y testimonios de sobrevivientes que mostrarán cómo avanzan las comunidades en su proceso de reconstrucción.

Los fondos obtenidos serán administrados por reconocidas organizaciones humanitarias internacionales, encargadas de atender las distintas necesidades que irán surgiendo en cada etapa de la recuperación.

La reconstrucción de Venezuela no termina cuando desaparecen los titulares. Sus impulsores destacan que las necesidades de las familias cambian con el paso de las semanas, los meses e incluso los años, por lo que el compromiso internacional también debe mantenerse en el tiempo para acompañar al país en ese largo camino.

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