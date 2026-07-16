Carmen Electra posa para Playboy 20 años después

Tres décadas después de su debut en “Playboy”, y tras convertirse en una de las figuras más reconocidas de la publicación, Carmen Electra vuelve a ocupar un lugar destacado en la revista. La actriz y modelo protagoniza la edición de verano de 2026, que estará disponible a partir del 28 de julio, y además amplía su participación con una nueva faceta dentro de la publicación.

Esta vez no se limita a una sesión fotográfica. Electra también asumirá como “Playboy Advisor”, un espacio en el que responde inquietudes de los lectores sobre relaciones, autoestima y nuevos comienzos, un formato que acompaña su regreso a una marca con la que ha construido una larga historia.

La relación que comenzó hace 30 años

La primera aparición de Carmen Electra en “Playboy” fue en mayo de 1996. Desde entonces, se convirtió en uno de los rostros más habituales de la revista y, de acuerdo con la propia publicación, ha aparecido en más de 150 portadas alrededor del mundo, una cifra que la ubica entre las personalidades con mayor presencia en la historia de la marca.

Para esta nueva edición, el fotógrafo Max Montgomery estuvo al frente de la producción. Las imágenes muestran a la actriz en distintos escenarios y con varios cambios de vestuario, entre ellos un “catsuit” de red con tacones de aguja y cinturón tipo corsé.

También luce un vestido de malla negra acompañado por un sostén de cuero con estoperoles, una gorra de cuero estilo pescador y un collar con el emblemático logotipo del conejo de “Playboy”.

Los consejos de Carmen Electra a los lectores

Además de las fotografías, la edición incluye una sección de preguntas y respuestas en la que la actriz comparte su punto de vista sobre distintas situaciones personales.

Por ejemplo, ante la consulta de una persona recién divorciada que se pregunta si debería recuperar el estilo de vida despreocupado que llevaba a comienzos de sus veinte años, Carmen Electra responde: “¿A quién le importa ser un cliché? Hazlo”.

En otra respuesta, dedicada a un lector que preguntó qué debería dejar atrás un hombre al cumplir los 40 años, la actriz fue igual de contundente: “Nada. Absolutamente nada. Mantén la juventud, la diversión y el entusiasmo”.

El regreso de Carmen Electra a “Playboy” llega después de que en 2025 retomara su colaboración con la marca mediante una campaña realizada junto a Von Dutch. Paralelamente, ha mantenido actividad en plataformas de contenido por suscripción como “OnlyFans”.

En el plano cinematográfico, la actriz también forma parte del elenco de “Scary Movie 6”, película que actualmente se encuentra en exhibición en salas de cine.

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