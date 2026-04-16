Shannon Elizabeth, de “American Pie”, se abrió OnlyFans

A Shannon Elizabeth muchos la ubican por esas comedias que definieron una época en Hollywood, desde “American Pie” hasta “Scary Movie”. Más de dos décadas después de aquel boom, la actriz vuelve a ocupar titulares con una decisión que marca un viraje personal y profesional: abrir su propio espacio en “OnlyFans”.

La intérprete, hoy con 52 años, habló del tema con la revista “People”. Allí explicó que esta nueva etapa responde a una necesidad concreta de recuperar el control sobre cómo se cuenta su trayectoria: “He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera. Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y estar más cerca de mis fans”, dijo.

Un espacio donde fija sus propias reglas

Durante la conversación con “People”, Elizabeth también compartió que busca una conexión más directa con quienes la han seguido a lo largo de los años: “Elijo ‘OnlyFans’ porque me permite conectar directamente con mi audiencia, crear en mis propios términos y simplemente ser libre. De verdad creo que este es el futuro”, añadió.

La actriz ahondó más en esa idea en un comunicado enviado a “Variety”, donde amplió lo que espera construir en esta etapa: “‘OnlyFans’ me da la oportunidad de ofrecer algo más, una mirada detrás de cámaras, sin filtros, a mi vida y una conexión genuina que ninguna otra plataforma permite. Aquí también es donde compartiré contenido exclusivo que simplemente no encontrarás en ningún otro lugar. Esto no es sólo contenido para ver desde lejos. Esto es para la gente que siempre ha estado ahí para mí, y quiero que lo sientan así”.

Una tendencia que crece entre famosas

Elizabeth no es la única figura conocida que ha decidido trabajar en “OnlyFans” desde una perspectiva creativa. En los últimos años, nombres como Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa, Drea de Matteo de “The Sopranos” y Sophia Rain han encontrado en la plataforma un canal alterno para compartir contenido.

La compañía también ha sumado perfiles de creadoras que no trabajan con material para adultos, como la comediante Whitney Cummings.

De cualquier forma, Shannon Elizabeth parece abrir una etapa que busca hacerse cargo de su propia voz, sin intermediarios y con una relación más cercana con su comunidad.

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