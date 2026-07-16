Clima de hoy en Chicago para este jueves 16 de julio

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Lo sabemos, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 16 de julio.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima y los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de mínima. La sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55 durante el día y del 21 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, habrá nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:29 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:24 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan nubes y claros con tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será de 86 grados Fahrenheit (30ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 73 (23 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 88% por la mañana, 22% por la tarde y 88% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima