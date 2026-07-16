Departamento de Estado aplaude diálogo entre oficialismo y oposición en Venezuela

El Departamento de Estado manifestó su respaldo a los anuncios emitidos el martes para establecer una agenda de trabajo conjunta con el objetivo de promover la estabilidad, el retorno a la democracia y la recuperación nacional de Venezuela, impulsados por la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015, presidida por Dinorah Figuera, y el gobierno interino del país suramericano.

De acuerdo con la información oficial difundida, este acercamiento se fundamenta en las conversaciones previas sostenidas por los representantes políticos en junio, y tras concretarlas, la agenda iniciará el próximo 1 de agosto .

“Este anuncio representa un importante paso adelante en el proceso de reconciliación política y se basa en la reunión del 18 de junio entre los representantes. Aplaudimos el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías para la participación política”, indicó el departamento en un comunicado.

Impacto de los sismos y la necesidad de cohesión

El comunicado del Departamento de Estado también resalta que luego de los recientes y devastadores terremotos en territorio venezolano, se evidenció la necesidad de una conducción política responsable y de organismos aptos para atender las demandas prioritarias de la población.

Asimismo, ratificó que mantendrá el acompañamiento a los procesos promovidos por los actores políticos en Venezuela con miras a una transición política de carácter electoral, pacífico y democrático.

“Estados Unidos seguirá apoyando los esfuerzos liderados por Venezuela que logren avances tangibles hacia una transición electoral pacífica y democrática, al tiempo que colabora con el pueblo venezolano en la recuperación y reconstrucción de su país”, concluyó el mensaje del departamento.

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