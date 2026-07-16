Disneyland desata críticas por aumentar el precio de más de 800 alimentos y bebidas

Visitar Disneyland en California será ahora un poco más caro para quienes acostumbran comer dentro del parque. El complejo turístico aplicó un incremento en los precios de más de 800 alimentos y bebidas distribuidos en restaurantes, puestos de comida, bares y hoteles del resort, una decisión que ha provocado críticas entre visitantes y seguidores de la marca.

De acuerdo con diversos análisis especializados, el aumento promedio fue de alrededor del 8%, aunque algunos productos registraron incrementos superiores al 20%, lo que ha reavivado el debate sobre el creciente costo de disfrutar una visita al llamado ‘Lugar Más Feliz del Mundo’.

Más de 800 productos subieron de precio

Según datos recopilados por ThemeParkIQ y citados por Disney Tourist Blog, el ajuste alcanzó 917 productos distribuidos en 178 establecimientos de Disneyland Resort, incluyendo Disneyland Park, Disney California Adventure y los hoteles del complejo.

Entre los artículos más populares que aumentaron de precio se encuentran:

-Palomitas: de $6.50 a $7.

-Mickey Beignets (paquete de tres): de $6.49 a $7.49.

-Dole Whip: de $7.29 a $7.49.

-Rebanada de pizza de pepperoni: de $8.99 a $9.99.

-Agua embotellada Dasani: de $4.79 a $5.49.

-Refrescos embotellados: de $5.19 a $5.49.

-Café Joffrey’s recién preparado: de $4.79 a $5.49.

-Brocheta de carne Bengal Barbecue: de $7.49 a $7.99.

Algunos alimentos registraron incrementos aún mayores.

El burrito de frijoles con queso y la ensalada Wedge aumentaron más de $3, mientras que productos como las mandarinas Cuties pasaron de $1.99 a $2.49, un incremento cercano al 25%.

Los aumentos superan la inflación

Disney Tourist Blog destacó que el incremento promedio de 8.1% supera ampliamente el ritmo de crecimiento de los precios de los alimentos en Estados Unidos.

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los precios de los alimentos aumentaron 3.1% anual hasta mayo de 2026.

En supermercados el incremento fue de 2.7%, mientras que comer fuera de casa subió 3.5%.

Incluso las proyecciones oficiales estiman que los alimentos en restaurantes aumentarán alrededor de 3.6% durante 2026, muy por debajo del ajuste aplicado por Disneyland.

USA TODAY explicó que Disney señaló que revisa periódicamente sus menús y que los nuevos precios se mantienen alineados con los de la industria, asegurando que muchos productos siguen costando menos que en establecimientos competidores.

AJ Wolfe, fundadora de Disney Food Blog y AllEars.net, comentó a USA TODAY: “Normalmente todo sube algunos centavos o algunos dólares dependiendo del precio original del producto”.

“Esto suele reflejar el aumento en el costo de los ingredientes y las compras que Disney traslada al consumidor final, aunque también puede deberse al incremento en los costos de transporte y distribución”, añadió Wolfe.

Los visitantes reaccionan con molestia

Las nuevas tarifas generaron numerosas críticas en redes sociales. Según The New York Post, algunos usuarios aseguraron que los precios ya son excesivos y que volverán a llevar comida desde casa para evitar gastar dentro del parque.

Otros recomendaron restaurantes ubicados fuera del complejo, mientras que algunos visitantes afirmaron que el aumento constante de precios hace que la experiencia pierda valor.

El especialista de Disney Tourist Blog señaló además que muchos visitantes ya han cambiado sus hábitos de consumo.

Explicó que cada vez compran menos antojos y comidas rápidas debido al aumento de precios, pero también por la reducción en el tamaño de las porciones y la percepción de una menor calidad en algunos platillos.

El fenómeno conocido como ‘shrinkflation’, que consiste en ofrecer porciones más pequeñas por precios más altos, también ha sido señalado por seguidores del parque como uno de los principales motivos de inconformidad.

Disney apuesta por promociones para mantener la asistencia

Los incrementos llegan poco después de que Disneyland lanzara una promoción de boletos vespertinos por $59 para ingresar después de las 4:00 p.m. en fechas seleccionadas del verano, una estrategia que coincidió con una disminución de 1% en la asistencia respecto al año anterior.

USA TODAY recordó además que los visitantes pueden reducir gastos llevando sus propios alimentos y bebidas, ya que Disneyland permite ingresar comida del exterior.

También recomienda compartir porciones grandes, aprovechar tarjetas de regalo con descuento y planear la visita durante los días con boletos más económicos.

A pesar de las críticas, el negocio de parques temáticos de Disney continúa mostrando sólidos resultados financieros.

Según The New York Post, la división de experiencias de la compañía ha generado aproximadamente $13.91 mil millones en ingresos en lo que va del año fiscal 2026 y mantiene la expectativa de alcanzar cerca de $40 mil millones al cierre del ejercicio.

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