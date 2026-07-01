Disneyland ofrecerá entradas a $59 dólares durante el verano

Se ha incluido un nuevo plan de verano en Estados Unidos, ahora está la posibilidad de recorrer Disneyland por un precio más bajo del normal.

Según información compartida por la misma empresa, a partir del 12 de junio se podrán reservar boletas en $58 dólares. Esto significa una rebaja del casi 50% sobre el precio original, aunque los interesados deberán cumplir con otros requisitos.

Los boletos a $58 dólares no están disponibles para ser usados en cualquier hora, sino solamente en los horarios de la noche, a partir de las 19:00 h en Florida.

Por otro lado, estos boletos a ese precio no se podrán conseguir si llegas a puerta el mismo día que quieres disfrutar del parque, sino que tendrán que comprarse previamente.

Esta no es la primera vez que Disneyland rebaja el precio de sus entradas, aunque sí es la primera vez que se hace el anuncio desde que Josh D’Amaro fue nombrado como el CEO de Disney.

D’Amaro no es un desconocido para la división de parques temáticos de Disney, pues antes de convertirse en el CEO se encargaba de dirigir justamente esa división.



Las entradas por $58 dólares se podrán comprar hasta el 5 de agosto de este año.

Sigue leyendo:

• ¿Cuál es la regla sobre los abrazos con niños que tienen los personajes en los parques Disney?

• Vivir en autos o moteles: la realidad de los trabajadores de Disney

• Disney recibe críticas por tener empleado varón vestido de mujer en uno de sus parques