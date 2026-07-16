Fetterman amenaza con dejar el Partido Demócrata si abandona su apoyo a Israel

El senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, advirtió que abandonaría el Partido Demócrata si la organización adopta oficialmente una plataforma contraria a Israel y deja de respaldar la ayuda militar al país, una posibilidad que calificó como una “línea roja”.

Durante una entrevista con NBC News, Fetterman aseguró que rompería con su partido si este asumiera como postura oficial el rechazo a la asistencia estadounidense a Israel.

“Si incluyen eso en nuestra plataforma —no a la ayuda a Israel— y se convierten oficialmente en el partido antiisraelí, entonces sí, eso es una línea roja para mí”, afirmó el senador. “Los demócratas siempre debemos apoyar a Israel. Es nuestro aliado especial, ¿saben? En la única democracia de toda la región, Israel. Así que siempre me enorgullece estar con Israel”.

El legislador añadió que tampoco aceptaría una plataforma que responsabilizara a Israel del conflicto en Oriente Medio o que dejara de condenar a Hamás, Hezbolá e Irán como organizaciones y actores terroristas.

“Sería un problema para mí si el Partido Demócrata dijera oficialmente: ‘Israel es el problema, Israel no merece existir, nunca voy a apoyar la ayuda, no voy a denunciar a Hamás, Hezbolá e Irán como terroristas, y ellos son el problema en la región'”, sostuvo.

Fetterman no aclaró cuál sería su futuro político si abandona el partido. Evitó decir si se afiliaría al Partido Republicano o si optaría por convertirse en senador independiente, manteniendo o no vínculos con la bancada demócrata.

Tensión con los demócratas

Las declaraciones llegan en un momento de crecientes diferencias entre el senador y parte de su partido por la guerra en la Franja de Gaza.

Esta semana, 103 demócratas de la Cámara de Representantes respaldaron una enmienda impulsada por el republicano Thomas Massie para suspender la ayuda estadounidense a Israel, una iniciativa que no contó con el apoyo mayoritario de los republicanos.

Fetterman lamentó esa tendencia y aseguró que le preocupa el rumbo que, a su juicio, está tomando el Partido Demócrata respecto a Israel.

Elegido al Senado en 2022, el legislador ha marcado distancia de su partido en varios asuntos, especialmente en política exterior. También ha coincidido con los republicanos en votaciones relacionadas con la financiación del Gobierno y algunos nombramientos de la Administración del presidente Donald Trump.

Una encuesta de Quinnipiac difundida esta semana mostró que su nivel de aprobación entre los votantes demócratas de Pensilvania cayó al 19 %, mientras que entre los republicanos alcanzó el 77 %, aunque ese respaldo no implica necesariamente intención de voto en una futura elección.