Las playas con los mejores atardeceres en EE.UU., según Tripadvisor

Un atardecer frente al mar puede convertirse en el recuerdo más inolvidable de unas vacaciones. Aunque muchas playas de Estados Unidos destacan por su arena, aguas cristalinas o actividades al aire libre, una nueva investigación revela cuáles son los destinos donde el espectáculo del sol ocultándose en el horizonte deja una impresión más duradera entre los visitantes.

El estudio, realizado por PR Superstar, analizó miles de reseñas publicadas en Tripadvisor de 60 de las playas más populares del país. Los investigadores identificaron con qué frecuencia los viajeros utilizaban palabras como “beautiful”, “breathtaking” o “amazing” para describir los atardeceres, elaborando así un ranking de las playas donde el “golden hour” se ha convertido en uno de los principales atractivos.

Clearwater Beach lidera el ranking de los mejores atardeceres

La playa mejor posicionada es Clearwater Beach, en Florida, donde el 40.74% de las reseñas analizadas menciona los atardeceres. La diferencia con el resto de los destinos es amplia, lo que confirma que contemplar la puesta de sol es una de las experiencias más recordadas por quienes visitan esta playa de la costa del Golfo de México.

Uno de los factores que explican su popularidad es el tradicional Sunsets at Pier 60, un evento gratuito que se celebra todos los días del año. La festividad comienza 2 horas antes del atardecer y continúa durante 2 horas después, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Además de disfrutar de la vista, los visitantes disfrutan de las presentaciones de artistas callejeros, artesanos y entretenimiento al aire libre.

Hawaii y Florida dominan los primeros lugares

El segundo puesto corresponde a Sunset Beach, en Hawaii, donde el 35.45% de las opiniones destaca las puestas de sol. Aunque su nombre ya anticipa el atractivo del lugar, las reseñas demuestran que los viajeros consideran el paisaje previo al anochecer como uno de los momentos más especiales de la visita.

En la tercera posición aparece Kaanapali Beach, también en Hawaii, con un 21.57% de menciones relacionadas con los atardeceres. Esta playa de Maui es famosa por su extensa costa y por Black Rock, donde cada tarde se realiza una tradicional ceremonia de clavados desde los acantilados que añade un atractivo adicional al paisaje.

Florida vuelve a figurar en el cuarto lugar gracias a St. Pete Beach, donde el 16.96% de las reseñas mencionan el atardecer. Su presencia junto a Clearwater Beach refuerza la reputación de la costa del Golfo como una de las mejores regiones de EE.UU. para disfrutar del final del día frente al mar.

El quinto lugar es para Laguna Beach, California, con un 14.07% de menciones. Este destino del sur del estado combina siete millas de costa protegida, más de 22,000 acres de áreas naturales y una reconocida tradición artística, elementos que convierten la luz del atardecer en parte esencial de la experiencia.

Las 10 playas de EE. UU. con los mejores atardeceres

Imagen creada con ayuda de IA.

Con 3 playas cada uno en el Top 10, Florida, California y Hawaii son los estados con mayor representación en la clasificación, lo que confirma su fama como algunos de los mejores destinos costeros del país.

Las playas donde el atardecer no es el principal atractivo

En el extremo opuesto del listado aparece Naples Beach, Florida, donde ninguna de las reseñas analizadas utilizó los términos considerados por el estudio para describir los atardeceres. Esto no significa que el destino carezca de buenas vistas, sino que los visitantes suelen destacar otros aspectos de la experiencia.

También figuran en los últimos lugares Asbury Park Beach, en Nueva Jersey (59); Hollywood Beach, en Florida (58); Kiawah Island Beach, en Carolina del Sur (57); y Fort Lauderdale Beach, en Florida (56). Según los investigadores, estas playas suelen recibir comentarios relacionados con sus paseos marítimos, restaurantes, vida nocturna, complejos turísticos o actividades familiares, más que con las puestas de sol.

El estudio concluye que, para miles de viajeros, un gran atardecer puede marcar la diferencia entre una visita agradable y una experiencia verdaderamente memorable, convirtiéndose en uno de los elementos más valorados al elegir una playa para vacacionar.

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