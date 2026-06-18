Alerta en playas de Nueva Jersey por altos niveles de bacterias fecales: estas son las zonas afectadas

Las autoridades de Nueva Jersey emitieron este miércoles avisos de precaución para varias playas después de que los análisis de calidad del agua detectaran niveles elevados de bacterias asociadas con desechos humanos y animales. En total, 10 zonas quedaron bajo advertencia mientras se realizan nuevas pruebas para determinar si las condiciones mejoran o si será necesario restringir el acceso al agua.

La medida fue anunciada por el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP), que informó que las muestras superaron el límite permitido de enterococos, una bacteria utilizada como indicador de contaminación fecal en áreas recreativas.

Las pruebas forman parte del Programa Cooperativo de Monitoreo Costero, una iniciativa que cada verano analiza más de 200 puntos de la costa estatal en coordinación con el Departamento de Salud y las autoridades sanitarias locales. Cuando una muestra supera las 104 colonias por cada 100 mililitros de agua, se activa automáticamente una advertencia para los bañistas.

¿Qué playas están bajo aviso?

Las playas oceánicas afectadas se encuentran en el condado de Monmouth: Imperial House Beach y Elberon Beach Club, ambas en Long Branch, además de Baltimore Boulevard Beach en Sea Girt.

En las zonas de bahía, las advertencias incluyen Highlands Recreation Center Beach en la bahía Sandy Hook, ubicada en Atlantic Highlands; 5th Avenue Bayfront Beach en Seaside Park; Beesley’s Point Beach en Upper Township; y 57th Street Beach en Avalon.

También se detectaron niveles elevados de bacterias en 3 playas ribereñas: L Street Beach, sobre el río Shark, en Belmar, así como Maxson Avenue Beach y River Avenue Beach, ambas ubicadas en Point Pleasant.

El monitoreo de las aguas de estas playas seguirá en los próximos días para conocer si han bajado los niveles de contaminación. (Foto: Wayne Parry/AP)

¿Qué riesgos implica nadar en estas aguas?

Los enterococos son microorganismos que suelen encontrarse en heces humanas y animales. Su presencia en concentraciones elevadas puede indicar contaminación del agua por escorrentías tras lluvias, descargas de embarcaciones recreativas, fallas en sistemas de alcantarillado o residuos de fauna silvestre y mascotas.

De acuerdo con las autoridades ambientales, el contacto con agua contaminada puede provocar síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, dolor de garganta, secreción nasal, infecciones de oído, erupciones cutáneas y malestares similares a los de la gripe.

¿Podrían cerrar las playas?

Por ahora, ninguna de las playas mencionadas ha sido cerrada al público. El NJDEP explicó que una advertencia no implica automáticamente una prohibición para nadar. Las zonas afectadas serán muestreadas nuevamente y, si los resultados continúan por encima del límite permitido, entonces se emitirá una restricción temporal de baño hasta que la calidad del agua vuelva a niveles seguros.

Además de la contaminación bacteriana, las autoridades pueden ordenar cierres preventivos por otras razones, como acumulación de residuos flotantes, investigaciones de incidentes ambientales o protocolos especiales aplicados tras lluvias intensas y descargas de sistemas de drenaje.

Con millones de personas visitando las costas de Nueva Jersey durante el verano, los funcionarios recomiendan consultar las actualizaciones de calidad del agua antes de ingresar al mar, especialmente después de tormentas o períodos de fuertes precipitaciones, cuando el riesgo de contaminación suele aumentar.

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