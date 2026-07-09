Prohíben nadar en 12 playas de NYC por altos niveles de bacterias tras las intensas lluvias

Las intensas lluvias que cayeron esta semana sobre la ciudad de Nueva York provocaron un aumento considerable en los niveles de bacterias del agua, lo que llevó al Departamento de Salud de la ciudad a emitir una advertencia para evitar ingresar al mar en 12 playas hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras.

La recomendación no solo incluye evitar nadar, sino también abstenerse de caminar o permanecer dentro del agua, ya que el contacto con ella podría representar un riesgo para la salud. Sin embargo, varios visitantes aseguraron que la señalización en algunas playas era insuficiente y que desconocían la advertencia al momento de llegar.

Uno de los casos más llamativos se registró en Coney Island, donde apenas podía verse un pequeño aviso sobre el paseo marítimo. Turistas y residentes manifestaron su sorpresa al enterarse de la situación cuando ya estaban listos para disfrutar de la playa.

“Deberían advertir mucho más sobre lo que está pasando”, comentó Stephanie Grinberg a ABC 7, una de las visitantes que encontró poca información visible sobre la restricción.

¿Por qué aumentaron las bacterias en las playas de Nueva York?

De acuerdo con las autoridades sanitarias, las fuertes precipitaciones arrastran aguas residuales, basura y otros contaminantes hacia el océano, lo que provoca un incremento temporal de bacterias en las zonas de baño.

Normalmente, el nivel promedio de bacterias se sitúa alrededor de 20 por cada 100 mililitros de agua. Sin embargo, después de las tormentas registradas esta semana, en Coney Island se detectó una concentración cercana a las 227 bacterias por cada 100 mililitros, más de 10 veces el nivel habitual.

Este fenómeno suele ocurrir después de episodios de lluvia intensa, ya que el sistema de drenaje urbano puede transportar contaminantes hacia las playas, reduciendo temporalmente la calidad del agua.

¿Qué riesgos existen para la salud?

El doctor Bruce Farber, jefe de Enfermedades Infecciosas de Northwell Health, explicó al medio citado anteriormente que el principal peligro es ingerir accidentalmente agua contaminada.

Según el especialista, esto puede provocar enfermedades gastrointestinales causadas por virus o bacterias. Además, el contacto con el agua también puede generar irritación en los ojos, los oídos y la piel.

Aunque la mayoría de las personas sanas suele recuperarse sin complicaciones, los niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados presentan un mayor riesgo de desarrollar infecciones más severas.

Turistas sorprendidos por la advertencia

Muchos de los visitantes que acudieron a Coney Island eran turistas que desconocían completamente la situación.

“Para nosotros, el océano sigue siendo el océano. No estamos aquí muy seguido, estamos acostumbrados al agua dulce”, comentó Spencer Phelps, quien había viajado para disfrutar de la playa.

Los residentes también expresaron frustración después de realizar el viaje y descubrir que no podían ingresar al agua debido a la contaminación bacteriana.

Pese a la restricción, la playa permanece abierta para actividades fuera del agua. Los visitantes aún pueden disfrutar del paseo marítimo, los juegos mecánicos de Luna Park, los restaurantes y otras atracciones características de Coney Island.

¿Cuándo volverá a ser seguro nadar?

Las autoridades continuarán realizando análisis diarios de la calidad del agua para determinar cuándo los niveles de bacterias regresan a parámetros considerados seguros.

Generalmente, este tipo de advertencias dura entre 24 y 48 horas después de que cesan las lluvias, aunque el tiempo puede variar dependiendo de las condiciones climáticas y de los resultados obtenidos en los muestreos.

Hasta que el Departamento de Salud levante la alerta, la recomendación es evitar cualquier contacto con el agua en las playas afectadas.

Las autoridades recuerdan que las advertencias por contaminación bacteriana son frecuentes después de episodios de lluvias intensas y forman parte de las medidas preventivas para proteger la salud pública durante la temporada de verano.

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