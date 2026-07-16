Nueva York: el tiempo para hoy jueves 16 de julio

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir a las calles de Nueva York este jueves? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima y los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a sentir será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sin duda, ésta puede ser tu próxima pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 14% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 8.08 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 05:38 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:26 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 88 grados Fahrenheit (22 y 31ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 68% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.