Sargento Jorge Otero Barreto, apodado “Rambo boricua”, será exaltado al Salón de la Fama de los Veteranos

NUEVA YORK – El Salón de la Fama de los Veteranos de Estados Unidos (US Veterans Hall of Fame) exaltará póstumamente al puertorriqueño Jorge Otero Barreto, apodado el “Rambo boricua”.

El periódico El Nuevo Día reseñó este miércoles que la Junta de Directores de la entidad aprobó el reconocimiento como parte de la clase de 2027.

Arnaldo Claudio, uno de los exmilitares que lidera los más recientes esfuerzos para lograr la Medalla de Honor para el fallecido soldado, indicó que la decisión se tomó el lunes en la noche mediante una votación.

El Diario contactó a Claudio, quien además es asesor sénior en el Senado de Puerto Rico en asuntos de veteranos, para confirmar esta información y esperamos por respuesta.

US Veterans Hall of Fame se dedica a rendir homenaje a hombres y mujeres con vocación militar excepcional.

De acuerdo con información en la página web del grupo, “aspiramos a educar al público sobre la trayectoria histórica y el sacrificio de los veteranos de esta nación”.

Las iniciativas de la organización también buscan proveer recursos que mejoren la calidad de vida de los veteranos.

“El objetivo tangible y permanente de esta misión es preservar en nuestros archivos las historias de un grupo selecto y ejemplar, que representa las metas, la pasión, las vivencias y los recuerdos de nuestras fuerzas armadas y de sus valientes integrantes”, lee un mensaje en el sitio de internet.

Actualmente, Claudio junto a entidades como el Comité Nacional para la Ceremonia de la Medalla de Oro del Congreso de los “Borinqueneers” o 65.º Regimiento de Infantería (BCGMCNC) y Veterans Association of America encabezan una campaña en el Congreso a favor de una legislación presentada por el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández.

El proyecto de ley, introducido el 6 de julio, autoriza al Presidente a otorgar a título póstumo la Medalla de Honor al Sargento de Primera Clase Jorge Otero Barreto por actos de valor realizados como miembro del Ejército durante la Guerra de Vietnam.

Información sobre el trámite legislativo en Congresss.gov señala que, hasta este jueves, la medida que lleva por número 9595 solo contaba con el coauspicio de la demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, también de origen boricua.

Historia de servicio de Jorge Otero Barreto

El texto indica que Otero Barreto, originario de Vega Baja, sirvió a EE.UU. con “extraordinaria distinción, valentía inquebrantable y una dedica5 ción sin igual a lo largo de su carrera militar, desde 1959 hasta 1970”.

Según el escrito, el fallecido fue el primer puertorriqueño en graduarse de la Escuela de Asalto Aéreo del Ejército. Otero Barreto cumplió cinco turnos de servicio voluntarios consecutivos en la República de Vietnam, “demostrando un valor, sacrificio y devoción excepcionales hacia los EE.UU.”.

La legislación también destaca que, a lo largo de sus cinco turnos de combate, el sargento de primera clase participó en más de 200 misiones de combate y aéreas bajo fuego enemigo mientras protegía a sus compañeros soldados y llevaba a cabo misiones con distinción como miembro de la 101.ª División Aerotransportada y de la 82.ª División Aerotransportada.

El boricua fue condecorado en 38 ocasiones por su despliegue en la guerra de Vietnam, incluidas dos Estrellas de Plata, cinco Medallas de la Estrella de Bronce con distintivo “V” por valor, cinco Corazones Púrpuras otorgados por heridas sufridas en combate y siete Medallas Aéreas.

El acto de valor por el que se pide la Medalla de Honor corresponde a la Operación Carentan II, cerca de Hué, el 1 de mayo de 1968.

En esa ocasión, el pelotón del sargento de primera clase fue objeto de un “feroz ataque en oleadas sucesivas” por parte de efectivos del Ejército de Vietnam del Norte.

“El sargento de primera clase Otero Barreto neutralizó por sí solo un emplazamiento de ametralladora enemigo fortificado y a su dotación de tres hombres; posteriormente, dirigió a su escuadra para despejar otros tres búnkeres enemigos, salvando así la vida de sus compañeros soldados”, lee otra parte de la medida.

Hace, aproximadamente, una semana trascendió una carta de Disabled American Veterans of Puerto Rico en apoyo al máximo galardón para Otero Barreto.

En la misiva, Rodney Ferrer, comandante del Departamento de Puerto Rico, describió el récord de servicio de Otero Barreto como uno “extraordinario”.

“Como veteranos, nosotros entendemos que la Medalla de Honor está reservada para los actos más extraordinarios de valor. También entendemos que la historia no siempre reconoce a cada miembro de servicio que lo merece cuando esos actos han ocurrido. De vez en cuando, nuestra Nación ha revisitado los excepcionales récords de soldados para asegurarse que la valentía de más alto nivel reciba el reconocimiento que merece. El sargento de primera clase Jorge Otero Barreto merece la misma cautelosa consideración”, señalaron.

La Medalla de Honor es el reconocimiento militar más alto que puede otorgar el gobierno de EE.UU. El Presidente la entrega en nombre del Congreso. La medalla es un reconocimiento a miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. que se distinguen “por un valor e intrepidez excepcionales, arriesgando su vida más allá de lo que exige el deber”, ya sea durante una acción contra un enemigo de EE.UU., en operaciones militares que impliquen un conflicto con una fuerza extranjera adversaria o mientras prestan servicio junto a fuerzas extranjeras aliadas en un conflicto contra una fuerza armada adversaria en el que EE.UU. no es parte beligerante.

Las solicitudes para la Medalla de Honor deben presentarse en un plazo de tres años a partir del acto de valor, y la presea debe entregarse en un plazo de cinco años. En caso de una petición que exceda esos tiempos es necesaria una ley del Congreso, como en este caso.

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