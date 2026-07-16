Se inundan calles de West Hollywood, en Los Ángeles, tras una ruptura de tubería

Una masiva fuga de agua inundó este jueves varias calles de la ciudad de West Hollywood tras romperse una tubería principal durante la madrugada.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, el incidente vial se produjo poco después de las 3:00 a.m. en la intersección de Sunset Boulevard y Holloway Drive, y agregó que el caudal corrió con fuerza hacia el sur por Palm Avenue, afectando vehículos estacionados, viviendas y llegando hasta Santa Monica Boulevard, antes de ser completamente controlado cerca de las 7:00 a.m.

Vecinos afectados y transporte suspendido

Varios residentes intentaron cruzar las corrientes a pie o en sus vehículos particulares, registrándose el arrastre temporal de un peatón en la acera, informó ABC7.

La inundación de una estación de autobuses local obligó a suspender las rutas de transporte, mientras que las autoridades del orden público cerraban de inmediato múltiples calles de la zona afectada.

Trabajos de reparación de las compañías

Entretanto, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) emitió un comunicado explicando cómo se han llevado a cabo las labores técnicas.

“Nuestros equipos de fontanería han estado trabajando sobre el lugar para cerrar de forma cuidadosa y metódica las válvulas de gran diámetro situadas bajo tierra con el fin de cortar el suministro de agua, evaluar y reparar los daños. Debido a la alta presión del sistema de agua, nuestros equipos deben girar las válvulas lentamente y con cuidado para evitar causar más daños“, señaló LADWP.

El capitán Aaron Katon, del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, habló sobre la gran complejidad de la red de tuberías en la zona afectada, que retrasó la contención definitiva de la fuga.

“Se trata de la rotura de una de las tuberías principales que atraviesan la zona. Resulta que West Hollywood es un área donde se cruzan las tuberías de varias compañías de agua”, precisó Katon. “Así que ahora tenemos a tres compañías de agua aquí intentando averiguar de quién es la tubería y, poco a poco, la están cortando… No es algo que puedan accionar de golpe”.

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