Alerta extrema en Hill Country, Texas, por crecidas salvajes que arrasan carreteras

Los meteorólogos afirmaron que es posible que se produzcan inundaciones considerables o catastróficas en algunos puntos a lo largo del corredor de la US 90 al oeste de San Antonio, Texas, y elevaron el peligro de fuertes precipitaciones que causen inundaciones repentinas al nivel más alto posible hasta el jueves en la mañana.

En algunas áreas podría caer entre 10 y 20 pulgadas de agua, lo que preocupa particularmente a los turistas que no estén familiarizados con las inundaciones repentinas. Las zonas de mayor riesgo previsto incluyen la totalidad o parte de los condados de Medina, Frio, Uvalde, Kinney, Maverick, Zavala, Val Verde, Edwards, Real y Bandera.

Los ríos Pecos, Río Grande, Nueces, Frío, Medina y San Antonio podrían desbordarse, de acuerdo con los expertos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La madrugada de este miércoles, la totalidad o parte de varios condados permanecían bajo alerta de inundaciones repentinas, mientras que las tormentas no paraban en el suroeste de Texas.

Los meteorólogos federales estimaron que cayeron entre 5 y 15 pulgadas de lluvia en 24 horas en el condado de Uvalde, e informaron de rescates de personas atrapadas en el agua.

Asimismo, el noreste del condado de Kinney recibió grandes cantidades de lluvia y se mantuvo alerta por inundaciones repentinas, lo que se traduce en que las inundaciones potencialmente mortales podrían ser inminentes. Se pronosticaron precipitaciones de entre 1 y 4 pulgadas por hora en la zona.

Además, las zonas centro-sur de Edwards, el sur de Real, el oeste de Gillespie y el sureste de los condados de Kerr seguían bajo alerta, informó The Texas Tribune.

Los especialistas estaban pendientes de otra ronda de tormentas que se desplazaría de nuevo a los condados del norte de Uvalde y del noroeste de Medina, que ya se encontraban bastante afectados. También estaban atentos los ríos Frío, Nueces y West Nueces.

Las áreas que no estaban en la peor zona pronosticada todavía enfrentaban posibles lluvias de entre 2 y 4 pulgadas, incluyendo el condado de Kerr. El Departamento de Policía de la ciudad de Kerrville indicó el lunes en la noche y el martes que ya habían bloqueado algunas carreteras debido a las inundaciones.

Por su parte, el gobernador Greg Abbott emitió el martes una declaración de desastre para 59 condados en reconocimiento de la amenaza, con el objetivo de poner recursos a disposición.

“Texas está preparado para responder con rapidez y eficacia”, declaró Abbott en un comunicado. “Insto a todos los texanos de las zonas afectadas a que consulten los pronósticos meteorológicos locales, eviten circular por carreteras inundadas y tengan a mano suministros de emergencia”.

Las tormentas ya habían dejado más de 10 pulgadas de lluvia al norte de Uvalde hasta el martes; además, se registraron fuertes precipitaciones en algunas zonas de los condados de Medina, Bandera y Kerr, dijo la NWS en Austin y San Antonio. La Oficina del Sheriff del Condado de Uvalde hizo un llamado el martes a la población a quedarse en sus casas e informó sobre las carreteras inundadas. Los condados de Bandera y Medina también reportaron el cierre de varias carreteras, incluyendo la US 90.

Los pronosticadores esperaban una tregua en la actividad de tormentas antes de que se intensificara de nuevo en la noche del martes a la mañana del miércoles.

“Todas las zonas están prácticamente saturadas en la cuenca del Río Grande, la meseta de Edwards y en algunas partes de la región occidental de Hill Country y el corredor de la US 90”, declaró el meteorólogo Jason Runyen en un seminario web vespertino. “Cualquier lluvia intensa adicional que se produzca se escurrirá muy, muy rápidamente”.

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