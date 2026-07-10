Rayo provoca incendio en una casa de Nueva Jersey mientras tormentas e inundaciones golpean varias ciudades

Las fuertes tormentas que azotaron Nueva Jersey la tarde del jueves dejaron una estela de daños en distintos puntos del estado. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en Old Bridge Township, donde un rayo cayó sobre una vivienda, provocó un incendio en el ático y obligó a sus habitantes a escapar de emergencia. Al mismo tiempo, las lluvias torrenciales generaron inundaciones repentinas que afectaron carreteras, barrios y comunidades de varias localidades.

El impacto del rayo ocurrió alrededor de las 3 p.m. (ET). Vecinos aseguraron que el estruendo fue diferente al de un trueno común y lo describieron como el sonido más fuerte que habían escuchado en sus vidas. Según los primeros reportes, la descarga eléctrica alcanzó el ático de la casa y desencadenó un incendio que fue controlado rápidamente por los equipos de emergencia.

La Oficina de Gestión de Emergencias de Old Bridge informó que todas las personas que se encontraban dentro de la vivienda lograron salir ilesas. 2 mujeres escaparon junto con sus 4 perros antes de que las llamas se propagaran. Sin embargo, la tragedia no pudo evitarse por completo: 3 aves que permanecían en jaulas dentro de la casa murieron durante el incendio.

Uno de los vecinos, John Johnson, relató para News 12 que el sonido del impacto fue estremecedor. “Me dije a mí mismo: ‘Eso estuvo muy cerca’. No lo sentí como otras personas, pero lo oí: ¡bum!”, recordó.

El incendio obligó a vecinos a prepararse para evacuar

Johnson explicó que poco después del impacto, un agente de policía llamó a la puerta de su vivienda para advertirle que la casa contigua estaba envuelta en llamas y que debía estar listo para abandonar el lugar si la situación empeoraba.

“Oí que golpeaban la puerta. Bajé corriendo y allí estaba el policía. Me dijo: ‘Tu vecino está en llamas. Prepárate para salir’. Subí, me puse algo de ropa y salí”, narró.

Una de las residentes afectadas aseguró que prácticamente todas sus pertenencias quedaron destruidas por el incendio y los daños ocasionados dentro de la vivienda.

Mientras los bomberos combatían las llamas en Old Bridge, las tormentas seguían descargando intensas precipitaciones sobre otras zonas del estado, generando múltiples reportes de inundaciones repentinas.

Las fuertes lluvias afectaron especialmente a comunidades que apenas comenzaban a recuperarse de las inundaciones registradas a principios de la semana. En varias localidades, el agua cubrió calles, estacionamientos y parques en cuestión de minutos.

En Hazlet, la lluvia cayó con tanta intensidad que un automóvil quedó atrapado en una calle inundada. Residentes señalaron que el nivel del agua subió rápidamente antes de comenzar a descender aproximadamente media hora después.

“Mi calle se inundó. El agua bajó. Tardó unos 30 minutos”, comentó Wayne Szaro.

Otro vecino, Joe Bennett, explicó que muchos conductores intentaban atravesar las calles anegadas pese al riesgo.

“Los coches pasaban a toda velocidad. El agua les llegaba hasta el capó. Era inevitable que alguien pasara y se quedara atascado”, afirmó.

En South River, los desagües pluviales fueron incapaces de absorber el volumen de agua, provocando que las calles quedaran cubiertas y que un parque local terminara completamente inundado. El agua se extendió sobre los campos y alcanzó áreas cercanas.

También se reportaron inundaciones en New Brunswick y Keyport, donde vecinos observaron cómo el agua cubría rápidamente diversas vialidades.

La situación complicó además la circulación en importantes carreteras. Sobre la autopista de peaje de Nueva Jersey, la combinación de lluvia intensa, truenos y baja visibilidad ralentizó considerablemente el tránsito durante la hora pico de la tarde.

En Edison, videos compartidos por residentes mostraban la Ruta 1 completamente cubierta por agua, obligando a numerosos automovilistas a reducir la velocidad o buscar rutas alternas.

Las autoridades municipales informaron que cuadrillas de obras públicas trabajaron durante gran parte del día retirando basura y escombros que bloqueaban los desagües pluviales, con el objetivo de acelerar el descenso del agua.

Aunque algunos propietarios reportaron inundaciones en sus sótanos, las autoridades señalaron que, en términos generales, el nivel del agua disminuyó durante la noche del jueves y no se registraron daños estructurales generalizados derivados de las inundaciones.

Las precipitaciones acumuladas reflejan la intensidad del sistema que atravesó Nueva Jersey. Hasta las 5 p.m. de la tarde del jueves, Kendall Park encabezaba los registros con 4.83 pulgadas de lluvia. Le siguieron New Brunswick con 3.05 pulgadas, Dayton con 2.83, Skillman con 2.40 y Rutgers Gardens con 2.05 pulgadas.

Los servicios meteorológicos mantienen el llamado a permanecer atentos a nuevas alertas, ya que los suelos saturados y los desagües aún con capacidad limitada podrían favorecer nuevas inundaciones si continúan las lluvias durante los próximos días.

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