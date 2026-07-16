Wayne Rooney le tira a Thomas Tuchel tras derrota de Inglaterra ante Argentina

Wayne Rooney, ex-jugador de la selección de Inglaterra, lanzó críticas a Thomas Tuchel por el planteamiento de los ingleses ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026.

Rooney criticó que Inglaterra se echó hacia atrás y que los dos goles fueron inevitables.

“Nos replegamos y dejamos que se nos echaran encima. Nos sometieron a presión y acabamos cediendo. En cuanto marcaron el primer gol, era inevitable que llegara el segundo”, destacó.

“Cuando llevas la iniciativa, debes mantenerla. Nos ponemos 1-0 por delante, luego nos echamos atrás, hacemos cambios y pasamos a jugar con cinco o seis defensas. Si permites que Messi y Argentina se te echen encima, estás buscando problemas”.

"The decisions Thomas Tuchel made, we have to be honest on this, have cost us tonight." ?



Wayne Rooney believes England's switch to a back five is what proved costly. pic.twitter.com/QZh1NU8JVS — BBC Sport (@BBCSport) July 15, 2026

La ex-estrella del Manchester United también criticó a Tuchel por los cambios que realizó y que ninguno funcionó para detener al equipo albiceleste.

“Estos aficionados han gastado mucho dinero para estar aquí. Esperaba más de este partido… Los cambios que hicimos no nos ayudaron. Estoy desolado. A veces hace falta un poco de suerte para ganar estos torneos”, reconoció.

Thomas Tuchel piensa que hizo un partido perfecto ante Argentina

Tuchel afirmó luego de la derrota 2-1 que el equipo inglés hizo un partido de 10 y no se les dio la victoria.

“No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo”, dijo en una entrevista para la FIFA al término del encuentro.

Tuchel fue crítico en la victoria ante Noruega diciendo que habían tenido suerte, incluso teniendo diferencias con declaraciones de Jude Bellingham, quien dejó un recado al técnico alemán.

El técnico alemán tiene contrato hasta la Eurocopa 2028, que se celebrará en Inglaterra, y la FA mantendría su decisión de seguir con Tuchel hasta el siguiente torneo.

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