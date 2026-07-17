Así luce el “Trionda” de la final del Mundial 2026 (Video)

Adidas reveló las primeras imágenes del “Trionda Final”, el baló exclusivo con el que las selecciones de España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El esférico representa una evolución directa del Trionda. La marca deportiva aseguró que, a nivel de ingeniería, aerodinámica y construcción, el esférico mantiene exactamente las mismas prestaciones de alta fidelidad que se han visto a lo largo de este Mundial.

Por sexta vez en la historia de la Copa del Mundo, se cambiaron los colores tradicionales por un diseño específico que refleja la magnitud de los últimos encuentros del torneo. Este balón tiene un acabado en oro mientras que el fondo negro y detalles rojos realzan el aspecto del balón.

Más allá de su rompedor apartado estético, el Trionda Final también destaca por su equipamiento tecnológico orientado a la precisión del arbitraje y el análisis del rendimiento. El balón integra en su interior la versión más avanzada de este sistema de sensores.

La tecnología permite capturar y transmitir de manera inmediata información milimétrica sobre cada toque, velocidad y trayectoria del esférico.

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