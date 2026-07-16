Vozinha: “Quiero que me quieran por el fútbol, no por marketing”

El veterano guardameta caboverdiano Vozinha, una de las figuras más carismáticas y sorpresivas del Mundial 2026, confesó su deseo de extender su carrera en las canchas por uno o dos años más, pero lanzó una contundente advertencia en medio de los fuertes rumores que lo vinculan con el Inter Miami de la MLS.

“Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing”, sentenció firmemente Josimar José Évora Dias (su nombre de pila) en una entrevista concedida este jueves a la cadena estadounidense CBS.

A pesar de su longevidad en el deporte rey, Vozinha dejó en claro que las ganas de competir al máximo nivel siguen siendo su principal motor, supeditando su continuidad únicamente a las respuestas de su propio físico: “Estar aquí a los 40 años… y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más; dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar”.

El salto a la fama internacional que Vozinha experimentó durante la Copa del Mundo de Norteamérica con la selección de Cabo Verde es el broche de oro a una carrera que comenzó con enormes dificultades. El futbolista aprovechó las pantallas de la CBS para visibilizar lo complejo que resulta para los jóvenes de su país natal acceder al deporte de élite.

“Creo que desde que nací y desde que era niño siempre tuve el sueño de ser jugador profesional. En nuestro país, las posibilidades de llegar a ser profesional en el deporte son mínimas”, relató con nostalgia.

El arquero recordó que las trabas burocráticas fueron el principal motivo por el cual su trayectoria profesional se retrasó notablemente, logrando emigrar recién a los 25 años. “Ante todo, tienes que luchar por conseguir la visa; es lo primero de todo”, rememoró sobre los muros migratorios que truncan el talento en el archipiélago africano.

Con el mercado de fichajes estival en pleno movimiento tras la vitrina mundialista, el destino de Vozinha se debata entre el retiro dorado, la MLS o un nuevo reto donde la pelota —y no las camisetas vendidas— sea la protagonista.

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