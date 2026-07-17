Clima de hoy en Chicago para este viernes 17 de julio

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Lo sabemos, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 17 de julio.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) y una mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) . Junto a esto, la sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 70 durante la primera parte del día y del 25 durante la noche. Luego, habrá nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 05:30 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:23 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será de 86 grados Fahrenheit (30 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 72 (22ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima