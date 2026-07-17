Cruz Azul jugará en el Estadio Banorte durante el Apertura 2026 de Liga MX

Cruz Azul finalmente jugará sus partidos como local en el Estadio Banorte durante el Torneo Apertura 2026, luego de alcanzar un acuerdo con Grupo Ollamani tras varios días de negociaciones que habían puesto en duda la sede del club para el inicio del campeonato.

La Liga MX confirmó la noticia mediante un comunicado oficial, con el que quedó descartado el cambio de estadio que la institución celeste había solicitado días atrás.

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Liga MX confirma el acuerdo entre Cruz Azul y Grupo Ollamani

De acuerdo con el organismo, Cruz Azul notificó que llegó a un entendimiento con Grupo Ollamani para utilizar el Estadio Banorte como su única sede para los encuentros de local durante el Apertura 2026.

Como consecuencia de este acuerdo, la directiva celeste solicitó cancelar el proceso que había iniciado para disputar sus partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes, así como la posibilidad de utilizar La Corregidora, en Querétaro, como sede alterna.

Con esta resolución, el equipo podrá recibir a sus rivales en el inmueble registrado oficialmente ante la Liga MX a partir de la Jornada 2 del campeonato.

¿Por qué se rompieron las negociaciones?

La incertidumbre comenzó la semana pasada, cuando las conversaciones entre Cruz Azul y Grupo Ollamani se detuvieron debido a diferencias relacionadas con el contrato firmado por la institución con la administración anterior del estadio.

Uno de los principales puntos de conflicto estuvo relacionado con el reparto de los ingresos generados por alimentos y bebidas durante los partidos, además de otros términos que el club consideraba protegidos por el convenio vigente hasta 2031.

Ante la falta de un acuerdo, la directiva cementera optó por solicitar a la Liga MX un cambio temporal de sede para evitar contratiempos en el calendario.

El partido ante Puebla volverá al Estadio Banorte

Mientras las negociaciones permanecían estancadas, Cruz Azul contempló disputar su compromiso de la Jornada 2 frente a Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sin embargo, las condiciones del terreno de juego obligaron a buscar otra alternativa y se eligió inicialmente La Corregidora, en Querétaro.

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