¿Cuánto durará el “halftime show” de la final del Mundial 2026?

La FIFA respondió de forma oficial una de las incógnitas logísticas más importantes que rodeaban a la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina de este domingo en el MetLife Stadium: la duración del entretiempo.

El organismo rector comunicó a ambas federaciones que el descanso no superará los 17 minutos, echando por tierra los rumores que apuntaban a un megaespectáculo de más de media hora al más puro estilo del Super Bowl.

La decisión busca proteger la esencia deportiva del encuentro, limitando el parón a solo dos minutos más de los 15 habituales en un partido reglamentario, a pesar del ambicioso cartel de artistas invitados.

Coldplay, Shakira, Madonna y Justin Bieber en 11 minutos

El gran desafío de la organización era encajar las presentaciones musicales de tres superestrellas globales sin romper el ritmo de competencia de los futbolistas. Las actuaciones de Coldplay, Shakira, Madonna y Justin Bieber se concentrarán en un bloque único de apenas 11 minutos.

Los seis minutos restantes del entretiempo se emplearán milimétricamente en el montaje y desmontaje del escenario sobre el terreno de juego, además del riego exprés del campo.

Por otro lado, el factor del terreno de juego y las condiciones climáticas de Nueva Jersey han estado en el centro del debate en las horas previas a la final. El cuerpo técnico español ha mostrado especial inquietud por las condiciones del césped del MetLife Stadium, el cual lució notablemente seco y lento en compromisos anteriores de este Mundial.

Las extremas temperaturas que han marcado el torneo en Norteamérica no darán tregua. La FIFA ratificó que se mantendrán las dos pausas de hidratación habituales, una a mitad de cada período, para resguardar el estado físico de los jugadores.

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