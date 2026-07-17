Calidad del aire sigue baja en Nueva York por incendios en Canadá; esperan mejoría para la final del Mundial 2026

“Se sigue registrando una calidad del aire ´insalubre´ en el oeste y centro del estado Nueva York, la región de Southern Tier, Rockland, Westchester, la ciudad de Nueva York y Long Island; no obstante, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas y una disminución de las columnas de humo a lo largo del día”.

Así informó esta mañana el Departamento de Conservación Ambiental del estado Nueva York (NYSDEC) en Twitter/X, en medio de la emergencia climática por el humo que llega de incendios forestales en Canadá.

“El humo persiste hoy, especialmente hacia el sur, pero debería ser menos intenso que ayer en nuestra región. Es posible que el humo vuelva a espesarse durante la noche y hasta la mañana del sábado“, cuando comenzaría a llover, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Al momento hay 893 fuegos -209 fuera de control- en Canadá, según el Centro Interagencial Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC), organización sin fines de lucro que apoya la respuesta gubernamental y ofrece un mapa que se actualiza cada 15 minutos. Canadá comparte con EE.UU. la frontera internacional más larga del mundo, con una extensión de 8,891 kilómetros (5,525 millas).

Esta situación representa riesgos para la salud en ambas naciones. La alerta comenzó a principios de esta semana y llegó a un punto máximo ayer jueves. Las altas temperaturas que vive la región también afectan la calidad del aire, pues el calor puede conducir a la formación de ozono a nivel del suelo, un componente importante del smog fotoquímico.

Mañana sábado se perfila lluvioso, lo que ayudaría a disipar el humo. Se espera que para el domingo, cuando se celebrará la final del Mundial 2026 en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ), el clima haya mejorado: el pronóstico es de una sensación térmica de 86F/30C y cielo despejado.

Según BBC, el seleccionado de España llegó a la región la noche del miércoles y ayer “entrenaron al aire libre, sin parecer afectados por la calidad del aire. No han comentado si les preocupa la situación”. En tanto Argentina comenzaría a practicar en Nueva Jersey la tarde de este viernes.

En los últimos tres veranos ya se había presentado una situación similar por el humo llegado desde Canadá, llevando al Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (NYSDEC) a alertar a la población. En junio de 2023 NYC llegó a ser la ciudad con la atmósfera más contaminada del mundo y se limitó el tráfico aéreo, el calendario escolar y las actividades al aire libre.

Riesgos de salud: ¿qué hacer?

Los grupos más vulnerables -las embarazadas, los recién nacidos, los adultos mayores o las personas con problemas respiratorios o cardíacos– deberían limitar su tiempo al aire libre. “Quédese en un lugar fresco con aire acondicionado, limite el tiempo que pasa al aire libre, beba mucha agua y esté pendiente de sus vecinos“, recomendó desde el miércoles en un comunicado el alcalde Zohran Mamdani.

A nivel local, el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM) está ofreciendo mascarillas gratis en varias ubicaciones. A nivel estatal, NYSDEC tiene dos líneas telefónicas que informan sobre la calidad del aire (1-800-535-1345) y 1-518-402-8478. Para revisar el pronóstico del índice de calidad del aire en el estado Nueva York, pulse aquí. Además, un mapa actualizado sobre la calidad del aire en todo EE.UU. está disponible aquí. También se puede consultar por zona postal en el portal del gobierno AirNow.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Consejos para prevenir y tratar la hipertermia (temperatura corporal alta):

Adicionalmente, para evitar apagones e incendios, Con Ed recomienda:

Limitar el uso de electrodomésticos grandes como lavadoras, secadoras, lavavajillas y microondas, entre las 2 y 10 p.m.

Usar sólo un electrodoméstico grande a la vez en el hogar.

Limitar el uso de varios unidades de aire acondicionado siempre que sea posible. Si tiene varios equipos, encender sólo uno.

Usar ventiladores para ayudar a circular el aire. Si abre las ventanas o balcones, no deje niños sin supervisión. Revise cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.

Revise cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros. Apagar el aire acondicionado cuando no esté en casa y usar un temporizador para comenzar a enfriar media hora antes de llegar. Configurar la temperatura que le resulte cómoda.

Due to the reduced air quality, free KN95 masks are available at select locations. To find your nearest distribution location, visit: https://t.co/EIu8oDOwNc. For a full list of air quality tips and how to stay safe, head to https://t.co/oF3pgxYswV — NYCEM – Notify NYC (@NotifyNYC) July 16, 2026