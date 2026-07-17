Debut de Robert Lewandowski en MLS se atrasa por incendios en Canadá

Robert Lewandowski tendrá que retrasar su debut en la Major League Soccer (MLS) luego de que se suspendió el partido de este jueves entre Chicago Fire y el Vancouver Whitecaps debido a los incendios en Canadá.

Chicago y Vancouver iban a enfrentarse este jueves en Chicago, pero la mala calidad del aire obligó a aplazarlo hasta el 6 de octubre. Se esperaban cerca de 40,000 aficionados en el Soldier Field para el encuentro.

Además del debut de Lewandowski con su nuevo club, el partido iba a suponer también su reencuentro con el alemán Thomas Müller, ahora en el Vancouver, con quien compartió vestuario durante ocho temporadas en el Bayern de Múnich.

Two Bayern Munich legends, Thomas Müller and Robert Lewandowski were expecting to face-off against each other in Chicago for Lewandowski's MLS debut but the game was cancelled. That wasn't going to keep the two friends from seeing each other ?#MLS pic.twitter.com/ncvPmbTuqM — TSN (@TSN_Sports) July 17, 2026

El duelo entre el Chicago Fire y los Vancouver Whitecaps era el plato fuerte de la jornada de la MLS, que se reanuda este jueves tras seis semanas de parón por el Mundial de la FIFA.

“Con un duelo de primer nivel ante el Vancouver, el esperado debut de Lewandowski y el concierto de Two Friends tras el partido, esta noche estaba llamada a ser una velada muy especial en el Soldier Field”, afirmó en un comunicado el directivo Dave Baldwin.

“Aunque sabemos que esta decisión es decepcionante, la salud y la seguridad deben ser la prioridad”, añadió.

La mala calidad del aire también genera preocupación de cara a la final de la Copa del Mundo del domingo en Nueva York, una de las ciudades más afectadas por el humo procedente de más de un centenar de incendios forestales en Canadá.

La MLS regresa tras el parón por el Mundial 2026

Por primera vez en su historia, la MLS hizo un parón durante una Copa del Mundo de la FIFA, aunque el reinicio de la competición se produce apenas unos días antes de la final del torneo, que este domingo disputarán España y Argentina.

Portland Timbers goleó este jueves por 1-5 a Seattle Sounders en el derbi del Noroeste del Pacífico y St. Louis City superó por 3-2 al Sporting Kansas City en la reanudación de la MLS tras siete semanas de parón por el Mundial.

Además, Montreal y Toronto empataron 0-0, en el otro partido disputado este jueves.

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