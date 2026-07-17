DHS endurece control migratorio: limitan permisos para estudiantes y periodistas extranjeros

El gobierno del presidente Donald Trump implementó nuevas restricciones migratorias que reducen el tiempo que ciertos extranjeros pueden permanecer legalmente en Estados Unidos y amplían la autoridad de los funcionarios para evaluar solicitudes de residencia permanente.

Las medidas afectan principalmente a estudiantes internacionales, participantes de programas de intercambio, periodistas extranjeros y personas que buscan obtener la llamada “green card”. El gobierno estadounidense sostiene que los cambios buscan reforzar la supervisión migratoria y evitar abusos del sistema, mientras organizaciones educativas y de prensa advierten sobre posibles efectos negativos.

Las nuevas reglas fueron impulsadas por la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como parte de la agenda de Trump para endurecer los controles migratorios.

Límites de permanencia más estrictos

Uno de los cambios más importantes modifica las condiciones de las visas de no inmigrante F, J e I, utilizadas por estudiantes universitarios, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros.

Con la nueva normativa, los titulares de visas F y J tendrán un límite máximo de cuatro años de permanencia por cada periodo de admisión. Quienes necesiten continuar en Estados Unidos después de ese tiempo deberán solicitar una extensión y justificar su estancia ante las autoridades.

Los periodistas extranjeros con visa I tendrán un plazo inicial de hasta 240 días, aunque podrán pedir renovaciones por periodos adicionales. En el caso de corresponsales con pasaporte chino, el límite será más reducido: un máximo de 90 días.

El cambio representa una modificación respecto al sistema anterior, que permitía a muchos estudiantes permanecer en el país durante el tiempo necesario para completar sus programas académicos y otorgaba a algunos periodistas autorizaciones de mayor duración.

DHS asegura que busca evitar abusos en el sistema de visas

El Departamento de Seguridad Nacional justificó la reforma al señalar que algunos extranjeros utilizaban las actuales reglas para extender su permanencia durante periodos prolongados.

En el caso de los estudiantes, la agencia afirmó que existían casos de personas que permanecían en Estados Unidos como “estudiantes eternos”, al prolongar sus programas académicos sin una supervisión suficiente.

La nueva normativa también establece controles sobre cambios de especialidad o programa de estudios, con el objetivo de que las autoridades puedan revisar modificaciones que puedan afectar el estatus migratorio del estudiante.

El DHS indicó que los nuevos límites permitirán realizar revisiones periódicas de antecedentes y fortalecer la seguridad nacional mediante un mayor seguimiento de quienes reciben visas temporales.

Nuevas restricciones para obtener la residencia permanente en EE.UU.

Además de los cambios para estudiantes y periodistas, el gobierno de Trump avanzó con una regla que endurece los requisitos para extranjeros que buscan obtener la residencia permanente.

A partir del 18 de septiembre, los funcionarios migratorios podrán negar solicitudes de “green card” si consideran que el extranjero podría convertirse en una “carga pública” al depender de ciertos beneficios gubernamentales.

La medida también aplica a solicitantes de visas de inmigrante que no puedan demostrar recursos económicos suficientes para vivir en Estados Unidos sin recurrir a programas de asistencia pública.

Durante su primer mandato que fue de 2017 a 2021, Trump ya había impulsado una política similar que dificultaba la residencia para inmigrantes que utilizaban programas como Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), asistencia alimentaria o apoyo para vivienda.

La nueva regla devuelve a los funcionarios migratorios una mayor capacidad para analizar la situación económica de cada solicitante antes de aprobar un beneficio migratorio.

Organizaciones educativas y medios critican las medidas

Las nuevas restricciones generaron preocupación entre universidades, organizaciones de prensa y grupos defensores de inmigrantes.

Más de un centenar de medios y asociaciones internacionales, incluida la AFP) expresaron que limitar la estancia de periodistas extranjeros podría afectar la cobertura de Estados Unidos y reducir la presencia de corresponsales internacionales en el país.

En el ámbito educativo, universidades y asociaciones de educación superior advirtieron que los nuevos obstáculos administrativos podrían desalentar la llegada de estudiantes extranjeros con alto rendimiento académico.

Estas instituciones señalaron que los cambios podrían afectar la competitividad de las universidades estadounidenses frente a otros destinos educativos internacionales.

Estudiantes extranjeros representan aportación a la economía

Las medidas llegan a un sector con un peso importante en la economía estadounidense.

Durante el ciclo académico 2023-2024, Estados Unidos recibió a más de 1.1 millones de estudiantes internacionales, convirtiéndose en el principal destino mundial para este grupo.

Según cifras oficiales, estos estudiantes generaron más de $50,000 millones de dólares para la economía estadounidense en 2023 mediante gastos relacionados con educación, vivienda y consumo.

Las universidades han advertido que una disminución en la matrícula internacional podría tener consecuencias económicas y afectar programas de investigación que dependen de la participación de estudiantes extranjeros.

Trump retoma una política migratoria más restrictiva

Las nuevas reglas forman parte del esfuerzo del gobierno de Trump por reducir tanto la inmigración irregular como algunas vías de permanencia legal en Estados Unidos.

El gobierno republicano argumenta que los cambios permitirán identificar mejor a quienes cumplen con los requisitos migratorios y cerrar espacios que considera vulnerables a abusos.

Sus críticos, en cambio, señalan que las medidas podrían aumentar la discrecionalidad de los funcionarios y generar decisiones desiguales para estudiantes, periodistas y otros extranjeros que buscan permanecer legalmente en el país.

El gobierno de Trump había intentado implementar restricciones similares al final de su primer mandato, pero esas propuestas fueron posteriormente eliminadas durante la presidencia de Joe Biden.

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