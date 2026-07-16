ICE seguirá con los controles de tráfico a pesar de muertes recientes, asegura la Casa Blanca

La Casa Blanca aseguró este jueves que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene los controles de tráfico como parte de sus operativos migratorios, pese a las recientes muertes de un ciudadano mexicano y un colombiano durante intervenciones de la agencia en Texas y Maine.

“El Departamento de Seguridad Nacional ha impartido instrucciones verbales a todas las oficinas regionales del país para que sigan los controles a vehículos”, declaró la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, durante su primera rueda de prensa desde que dio a luz.

La portavoz explicó que el Gobierno considera estas detenciones una herramienta necesaria para ejecutar la política migratoria de la Administración Trump.

“El Departamento de Seguridad Nacional cree que las detenciones de vehículos son una herramienta necesaria para que los agentes del ICE continúen con su campaña de deportación de los peores delincuentes extranjeros indocumentados de nuestro país”, sostuvo.

Las declaraciones llegan un día después de que el presidente Donald Trump descartara la posibilidad de suspender temporalmente este tipo de operativos.

Debate tras muertes

El debate se intensificó tras las muertes del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, ocurrida el 7 de julio en Houston, Texas, y del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, fallecido el 13 de julio en Biddeford, Maine.

Ambos murieron cuando agentes de inmigración intentaban detener los vehículos en los que viajaban.

Los casos han generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de ICE y la transparencia de sus actuaciones durante los operativos.

Consultada sobre el uso de cámaras corporales, Leavitt indicó que más de la mitad de las oficinas regionales de ICE ya cuentan con estos dispositivos y aseguró que el resto los recibirá en un plazo de 60 días.

“El despliegue ha sido más lento de lo que hubiéramos deseado, pero esto se debe a la decisión de los demócratas de paralizar las actividades del DHS durante varias semanas”, afirmó.

La funcionaria añadió que espera que todas las oficinas regionales de ICE dispongan de cámaras corporales “muy pronto”.

Con información de EFE.

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