Exesposa identifica al agente de ICE que mató a colombiano en Maine y asegura que le pidió encubrirlo

La identidad del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero salió a la luz este jueves, después de que su exesposa lo señalara públicamente y afirmara que él le pidió ocultar lo ocurrido.

En declaraciones al Portland Press Herald, Ashley Brouillette identificó al agente como David Michael Brouillette, de 37 años y residente de Manchester, Maine.

Según relató, él la llamó tras el incidente para reconocer que había participado en el tiroteo, defender su actuación y solicitarle que protegiera su imagen.

“Me pedía que mintiera por él y que encubriera su reputación. Le dije que no iba a mentir por él. Y entonces intentó decir que el tiroteo estaba justificado porque el tipo (Durán) intentó atropellarlo con su coche”, aseguró la mujer al periódico.

Ashley Brouillette afirmó que revisó las grabaciones difundidas del operativo y cuestionó esa versión. “En ninguna parte se ve que ese hombre te embistiera con un coche”, dijo, al tiempo que sostuvo que su exmarido actuaba con una “calma inusual” al hablar del caso.

La exesposa explicó que decidió hacer públicas sus declaraciones porque, durante su matrimonio, ya había advertido a superiores militares sobre la salud mental de Brouillette. También denunció haber sufrido maltrato durante la relación y señaló que ella y su familia han recibido amenazas desde que comenzó a difundirse el nombre del agente en redes sociales.

Agente experimentado

De acuerdo con el Portland Press Herald, David Michael Brouillette ha trabajado en distintos organismos de seguridad pública en Maine, es veterano de guerra y cuenta con licencia como agente inmobiliario.

Tres personas que coincidieron con él en el Departamento de Bomberos de Manchester dijeron al diario haberlo reconocido en los videos del operativo.

Un portavoz de ICE indicó que Brouillette acumula casi una década de experiencia en fuerzas del orden federales y recibió la capacitación correspondiente. Según el periódico, el agente integra un grupo de funcionarios incorporados por la agencia a comienzos de este año y no respondió a los intentos del medio por contactarlo.

El colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, murió el pasado lunes en Biddeford, al sur de Maine, cuando viajaba en su vehículo junto a su pareja y su hija de tres años.

ICE confirmó posteriormente que Durán no era el objetivo del operativo migratorio. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que los agentes dispararon por motivos de seguridad pública al considerar que el conductor intentó huir con su vehículo.

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