Difundir y defender los derechos de todos los inmigrantes 

Desde nuestra fundación, en 1990, en la Hispanic Federation hemos trabajado para proteger y promover los derechos de las personas inmigrantes. Inicialmente, nuestros esfuerzos y los de nuestras agencias miembros se orientaron a defender a las comunidades inmigrantes locales y a realizar campañas de ciudadanía.

Pero como explica Stephanie M. Mulcock, Esq., Directora Senior de Iniciativas de Inmigración de nuestra organización, “con el tiempo, la Federación Hispana pasó a prestar servicios directos de integración de inmigrantes a nivel nacional, además de defender las reformas migratorias que beneficiaban a nuestra gente”.

Ejemplo de eso es la ayuda que proveemos para que las y los inmigrantes que estén habilitados puedan obtener ciudadanía estadounidense. O la asistencia que prestan nuestras agencias a refugiados y asilados, o el apoyo en materia de educación a los niños y las familias indocumentadas.

“Los números son ilustrativos” amplía Stephanie. “Desde 2023, hemos proporcionado representación legal a más de 19,000 nuevos inmigrantes. En 2023 solamente, la federación ayudó a conseguir trabajo a unos 1,400 inmigrantes recién llegados, lo que también benefició en muchas familias”.

Hoy en día, y por los arrestos, detenciones, deportaciones, intervenciones violentas del personal de ICE que vive nuestra comunidad inmigrante, cobra especial importancia el trabajo de información y difusión que hace la federación con respecto a los derechos de ese sector.

Con ese objetivo, nuestra organización ha llegado a unos seis millones de personas por medio de las redes sociales, las actividades presenciales, los seminarios en línea, las intervenciones en los medios, nuestros programas de radio, y esta columna semanal.

Hoy más que nunca, es importante que nuestra comunidad en general y los inmigrantes en especial conozcan sus derechos, y sepan que son de carácter universal.

“Un derecho fundamental”, detalla Stephanie, “es el derecho a guardar silencio en caso de detención o interrogatorio. Otro derecho constitucional es el de contar con la representación de un abogado. Y un tercero es el derecho a no ser sometido a registros y decomisos que no sean razonables”.

En nuestro sitio Web hay abundante información sobre esos derechos y sobre cómo defenderlos en la práctica.

Allí se explica, por ejemplo, qué es ICE; qué hacer si ICE toca a la puerta de su hogar; si ICE puede entrar a su hogar con una orden de arresto de ICE; o con una orden judicial; o una orden de cateo. Si puede entrar a su hogar con una orden de deportación, y

qué hacer si a pesar de todo ICE penetra en su hogar o su sitio de trabajo.

“Allí explicamos qué se debe o no se debe hacer si a uno lo detienen los agentes de inmigración, o qué protección puede obtener una persona indocumentada si sufre violencia doméstica o de género, o por qué los niños y jóvenes migrantes, independientemente de su status inmigratorio, tienen derecho a la educación, o cuáles son los derechos básicos de los trabajadores neoyorquinos, tengan o no tengan papeles de inmigración”, termina diciendo Stephanie.

De manera que les aliento a que visiten la página en línea de la Hispanic Federation titulada “Nuestro trabajo en inmigración”. Otra manera de obtener más información sobre este tema es llamando a la línea de ayuda gratuita y bilingüe de la federación al (888) 230-8275, un número que deberían tener a mano para una situación de emergencia, o para obtener ayuda en materia de planificación para posibles detenciones.

¡Celebremos juntos nuestro 36to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation