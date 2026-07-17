Murió Brenda Fricker, ganadora del Oscar y recordada por “Home Alone 2”

El cine perdió a una de las intérpretes más respetadas de Irlanda. Brenda Fricker falleció a los 81 años, una noticia confirmada por su agente, Phil Belfield, quien informó que la actriz murió la noche del jueves en Dublín después de atravesar un período de problemas de salud.

La noticia despertó mensajes de reconocimiento hacia una artista cuya carrera se extendió por varias décadas y que alcanzó un lugar privilegiado en la historia del cine al convertirse en la primera mujer irlandesa en ganar un premio Oscar. El reconocimiento llegó en 1990 gracias a su actuación como la señora Brown, madre de Christy Brown, en la película “My Left Foot”, dirigida por Jim Sheridan. En esa misma ceremonia, Daniel Day-Lewis también recibió la estatuilla por interpretar al protagonista.

Belfield recordó a la actriz con un emotivo mensaje recogido por The Hollywood Reporter: “Jamás volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor sin ella”, expresó. Luego añadió: “Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, y en el de muchísimos fans del cine y la televisión de todo el mundo”.

Mucho más que la “dama de las palomas”

Aunque el Oscar marcó un antes y un después en su carrera, millones de espectadores la recuerdan por interpretar a la entrañable “dama de las palomas” en “Home Alone 2”, personaje que con el paso de los años se convirtió en uno de los más queridos de la película.

Su filmografía también incluyó títulos como “El prado”, “Tiempo de matar” y “Veronica Guerin”, mientras que en televisión participó en producciones como “Casualty”, “Arriba y abajo” y “Coronation Street”. Paralelamente desarrolló una sólida carrera teatral con montajes como “Lavender Blue” y “A Pagan’s Place”, presentados en escenarios como el National Theatre y el Royal Court Theatre.

Un legado que trascendió generaciones

Cuando recibió el Oscar en 1990, Fricker dedicó el premio a “todo el pueblo de Irlanda”, un gesto que reforzó el orgullo que siempre manifestó por su país.

Tras conocerse su fallecimiento, el embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, destacó su importancia para la cultura irlandesa: “Una gigante del cine irlandés”, escribió en X, donde también calificó de “inolvidable” su interpretación en “My Left Foot”. El diplomático agregó que “De Dublín a Hollywood, su trabajo llevó las historias de Irlanda al mundo e inspiró a generaciones a ambos lados del Atlántico. Deja un legado extraordinario y quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que la quisieron”.

Además de su carrera artística, Fricker habló en distintas ocasiones sobre las pérdidas gestacionales que sufrió durante su matrimonio con el director Barry Davies, una experiencia que, según confesó, marcó profundamente su vida. También disfrutaba de actividades como cuidar a sus perros, leer poesía, jugar “snooker” y beber cerveza Guinness.

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