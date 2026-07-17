Murió la abuela del clan Kardashian-Jenner, Mary Jo Shannon

La familia Kardashian-Jenner atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia. Mary Jo Shannon, conocida por todos como “MJ”, falleció a los 91 años, según confirmó Kris Jenner mediante una publicación en su cuenta de Instagram. La empresaria compartió un extenso homenaje en el que expresó la profunda tristeza que siente por la partida de la mujer que definió como el corazón de su familia.

“Hoy nos despedimos de mi preciosa mamá MJ”, escribió Jenner este jueves: “No hay palabras que puedan capturar lo que significas para mí o el dolor de tener que despedirme”.

Aunque gran parte del público la conoció gracias a sus apariciones en televisión, Mary Jo Shannon se convirtió con el paso de los años en una de las figuras más queridas por los seguidores del clan Kardashian-Jenner. Su cercanía con hijos, nietos y bisnietos quedó registrada, tanto en “Keeping Up With the Kardashians”, como en “The Kardashians”.

Presencia constante en la vida de la familia

En sus últimas participaciones televisivas, la audiencia pudo ver escenas íntimas entre Kris Jenner y su madre, incluida la mudanza de Shannon a un nuevo apartamento. Además, en un episodio de 2025 de “The Kardashians”, la empresaria rompió en llanto después de recibir una llamada telefónica relacionada con la salud de su madre.

En ese capítulo, Jenner compartió una reflexión sobre la etapa que atravesaba Shannon, quien entonces tenía 90 años: “Simplemente llega un punto en la vida en el que ya no puedes estar solo”, expresó. “Me entristece. Simplemente odio cuando está sufriendo tanto”.

El homenaje que compartió Kris Jenner

Mary Jo Shannon deja una amplia familia integrada por sus seis nietos (Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian, además de Kendall y Kylie Jenner), así como 13 bisnietos, quienes crecieron bajo su cariño y acompañamiento.

En su despedida, Kris Jenner recordó las enseñanzas que recibió de su madre y destacó el valor que siempre le dio a la unión familiar: “Me enseñó todo lo que realmente importa… Amar a tu familia con intensidad, ser amable, estar presente para las personas que amas y no dar nunca por sentado un sólo momento juntos. Nos enseñó que la familia lo es todo”.

La empresaria también agradeció cada conversación y cada recuerdo compartido: “Echaré de menos nuestras charlas diarias, tu sonrisa, tu risa… Nuestros corazones están rotos, pero encontramos consuelo sabiendo que un amor como el tuyo nunca nos abandona del todo”, escribió.

Finalmente, cerró su mensaje con una promesa dedicada a su madre: “Cuando mire a mis hijos y nietos, siempre veré fragmentos de ti en todos nosotros. No hay parte de mí que no esté moldeada por ti. Y si he hecho algo bien en este mundo, es porque he pasado mi vida intentando vivir de una manera que te haga sentir orgullosa”.

El mensaje de Kim Kardashian

Kim Kardashian también despidió a su abuela con un sentido mensaje en redes sociales. La empresaria publicó varias fotografías inéditas junto a ella y le agradeció las lecciones que marcó su vida, al tiempo que aseguró que su recuerdo seguirá presente en toda la familia.

“Mi querida abuela MJ, mi mejor amiga, mi compañera de cotilleos, mi gemela de toda la vida… Nos enseñaste a todos la importancia de la familia, ¡y esos valores los llevaremos siempre con nosotros!!!!! Fuiste la mujer que me enseñó lo que significaba ser una mujer de negocios trabajadora”, escribió.

“Siempre creíste en mí, me apoyaste y fuiste mi refugio. Fuiste, sin duda, la matriarca de nuestra familia, y tu amor forma parte de todos nosotros. Sé que ahora descansas en paz”, añadió.

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