Murió a los 95 años Elsa Aguirre, leyenda del cine mexicano

La historia del cine mexicano pierde a uno de sus rostros más emblemáticos. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la muerte de Elsa Aguirre, primera actriz e integrante de la Época de Oro del cine mexicano. Tenía 95 años y deja una carrera que atravesó varias generaciones, con personajes que aún ocupan un lugar destacado en la memoria del público.

Elsa Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua. Su llegada al espectáculo ocurrió siendo muy joven, cuando ganó un certamen de belleza organizado por la productora CLASA Films Mundiales.

Ese reconocimiento le abrió las puertas de la industria y también permitió que iniciara su camino artístico junto a su hermana, Alma Rosa Aguirre.

Una carrera marcada por los grandes clásicos

Su debut en la pantalla grande llegó en 1945 con la película “El sexo fuerte”, dirigida por Emilio Gómez Muriel. A partir de entonces, demostró una notable facilidad para asumir personajes muy distintos, desde mujeres de apariencia inocente hasta figuras de fuerte personalidad.

Con el paso de los años participó en producciones como “Algo flota sobre el agua” (1947), cinta que inspiró la canción “Flor de azalea”, además de “Lluvia roja” (1950), “Cuatro noches contigo” (1952) y “La culta dama” (1957), trabajos que consolidaron su prestigio dentro de la industria cinematográfica.

Su filmografía también estuvo acompañada por algunos de los nombres más importantes del cine mexicano. Compartió créditos con Pedro Infante en “También de dolor se canta” (1950), Jorge Negrete en “Lluvia roja” y Arturo de Córdova en “Algo flota sobre el agua”. Asimismo, actuó junto a Pedro Armendáriz en “La cobarde” (1953) y trabajó con Ignacio López Tarso.

El legado que dejó dentro y fuera de los estudios

La actriz también construyó una destacada relación profesional con figuras como Gloria Marín, Marga López y Alma Rosa Aguirre. En el terreno de la comedia apareció junto a Mario Moreno “Cantinflas” y Germán Valdés “Tin Tan”, demostrando una capacidad poco común para adaptarse a distintos géneros cinematográficos.

Con el tiempo decidió alejarse de los papeles principales para dedicar su vida al yoga y al vegetarianismo, prácticas que consideraba fundamentales para conservar su bienestar. Aunque redujo su actividad en el cine, regresó ocasionalmente a la televisión con participaciones en las telenovelas “Acapulco, cuerpo y alma” (1995) y “Mujeres engañadas” (1999).

Con más de una treintena de películas, Elsa Aguirre se convirtió en una de las grandes representantes de la Época de Oro del cine mexicano. Su nombre permanece ligado a una etapa fundamental de la cinematografía nacional y a una trayectoria construida con talento, disciplina y una presencia que trascendió el paso del tiempo.

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