Murió el hijo mayor de Aylín Mujica

Este viernes 17 de julio, la periodista Mandy Fridmann informó sobre la muerte del hijo mayor de la actriz y presentadora Aylín Mujica.

Según el reporte de Fridmann, el joven de 30 años, quien era DJ, murió tras sufrir complicaciones por una neumonía. Se dice que enfermó durante un viaje reciente que hizo a Barbados.

Por ahora, Mujica no ha dado declaraciones sobre sobre la muerte de Mauro, también conocido por su nombre de DJ, MAAHEZ.

En la misma publicación hecha por la periodista, se explicó que para el momento de la muerte de su hijo, Mujica se encontraba en Colombia con las grabaciones del programa de televisión “Top Chef VIP”.

Mujica tiene dos hijos más, Alejandro y Violeta.

Además de la información compartida por Fridmann, se desconoce la causa exacta de la muerte de Mauro.