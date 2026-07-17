Nueva York enfrenta una disminución de su población, a medida que la generación del milenio (millennials) abandona el estado

El estado de Nueva York pierde más residentes que cualquier otro estado en el país, y los millennials están en el centro de esta crisis. Esta migración interna representa un reto significativo para la competitividad del estado a largo plazo, ya que los residentes “en edad productiva” siguen marchándose.

Según reportó recientemente la Comisión de Presupuesto Ciudadano (The Citizens Budget Commission), la población total de Nueva York ha crecido, pero lentamente – y ninguna otra generación está abandonando el estado en mayor número que los millennials, quienes en su mayoría son familias de clase media y trabajadoras que están decidiendo dónde establecerse.

De hecho, los hogares con hijos de alrededor de 6 años – conformados en gran parte por millennials – tienen un 40% más de probabilidad de dejar Nueva York que las familias sin hijos pequeños, según New York’s United for Child Care.

Sin embargo, esta no es una tendencia nueva. La Comisión de Presupuesto Ciudadano señala que la pérdida de población, sobre todo fuera de la ciudad de Nueva York, ha ido disminuyendo desde hace décadas.

Y esto plantea la pregunta: ¿por qué? Un factor crucial es el cuidado infantil.

El papel del cuidado infantil

La falta de accesibilidad económica al cuidado infantil ha sido, desde hace tiempo, un factor detrás de esta migración. Según reporta New York’s United for Child Care, los modelos de financiamiento del estado no han logrado mantener el ritmo, dejando a Nueva York con el segundo costo de cuidado infantil más alto del país.

Como resultado, el cuidado infantil se ha convertido en un factor determinante para que los millennials decidan establecerse o no en el estado.

De acuerdo con el First Five Year Fund, el alto costo del cuidado infantil es uno de los principales factores que están expulsando a los millennials –la familia promedio paga alrededor de $20.000 al año en cuidado infantil, lo que lo convierte en el gasto familiar más grande después de la renta o la hipoteca.

Aunque los presupuestos estatales han ampliado los subsidios y programas de cuidado infantil, persisten brechas importantes — en particular, la falta de disposiciones a nivel estatal, lo que deja a muchas familias, especialmente a las que viven fuera de la Ciudad de Nueva York y a los hogares de bajos ingresos, enfrentando una escasez de cuidado accesible.

El contralor del estado de Nueva York, Thomas DiNapoli, reportó en 2025 que dos terceras partes de las familias que viven fuera de la Ciudad de Nueva York residen en zonas donde el acceso al cuidado infantil es limitado, conocidas a menudo como “desiertos de cuidado infantil”. Y para agravar esa escasez, 96% de los niños de tres años en el estado no tienen acceso a cuidado infantil gratuito, según New York’s United for Child Care.

Además de los costos de cuidado infantil, los millennials también enfrentan una carga fiscal más pesada en general. Nueva York, según se reporta, recauda más ingresos fiscales por residente que la mayoría de otros estados. Por lo tanto, combinados, estos costos hacen que criar una familia en Nueva York resulte cada vez más difícil de justificar en comparación con un estado de menor costo de vida.

Como lo expresa Rebecca Bailin, directora ejecutiva de New Yorkers United for Child Care, el costo del cuidado infantil se ha vuelto inaccesible: “Las familias de clase trabajadora y media siguen abandonando Nueva York porque los padres de niños pequeños no pueden costear el cuidado infantil”.

Bailin agrega que, a pesar de avances, la crisis de accesibilidad económica sigue siendo urgente:

“Logramos avances históricos hacia el cuidado infantil universal este año, pero, como los costos siguen subiendo en todos lados, los padres y las personas que están pensando en tener hijos están desesperados por una solución. Ninguna familia debería tener que decidir a qué necesidades renunciar para poder pagar un cuidado que cuesta más de $20,000 dólares por niño al año. Si Albany realmente quiere que los neoyorquinos se queden en Nueva York, el cuidado infantil universal es la política de desarrollo económico que necesitamos para detener la fuga de nuestra base fiscal principal”.

¿Cómo se ha abordado este problema?

Nueva York lleva años intentando cerrar esta brecha en el cuidado infantil, con resultados mixtos. Por ejemplo, el programa de Pre-K universal del estado se remonta a 1998, y para el ciclo escolar de 2024-25 ya cubrirá el 56% de los niños de cuatro años del estado. Sin embargo, el avance se ha estancado en gran medida fuera de la Ciudad de Nueva York, y el acceso para niños menores de 4 años sigue siendo limitado a nivel estatal, según New York’s United for Child Care.

Dicho esto, la situación comenzó a cambiar de manera más significativa este año. El presupuesto del año fiscal 2027 de la gobernadora Kathy Hochul incluye un aumento de $1.700 millones en fondos para el cuidado infantil. El plan elevó la inversión total del estado a $4.500 millones de dólares, junto con el compromiso de que el Pre-K esté disponible para todos los niños de cuatro años a nivel estatal para el ciclo escolar 2028-29.

En la ciudad de Nueva York, específicamente, el estado se asoció con la administración entrante de Zohran Mamdani para lanzar “2-Care”, un programa que ofrece cuidado infantil gratuito para niños de dos años, con el estado financiando por completo los primeros dos años, además del compromiso de cumplir con la promesa de años de un programa universal de 3-k.

Más recientemente, en la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani y el canciller Kamar Samuels lanzan una expansión de la educación especial en Pre-K — un paso importante hacia el cierre de las brechas en el acceso preescolar.

Ahora, la pregunta es si estas nuevas inversiones serán suficientes para que las familias millonarias se queden en Nueva York — y para lograr que regresen quienes ya se fueron.