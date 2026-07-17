Nueva York rebautiza su Academia de Policía en honor al detective Steven McDonald

La ciudad de Nueva York rebautizó el jueves la Academia de Policía de la NYPD, ubicada en College Point, Queens, con el nombre del detective Steven D. McDonald, en reconocimiento a la trayectoria del oficial, cuya historia de perdón ha sido reconocida por generaciones de policías tras quedar paralizado en un tiroteo ocurrido en 1986.

Durante la ceremonia participaron autoridades municipales, miembros del Departamento de Policía de Nueva York y familiares de McDonald, fallecido en enero de 2017. A partir de ahora, todos los nuevos reclutas ingresarán a la Detective Steven D. McDonald Police Academy.

NYPD Police Academy renamed in honor of Detective Steven D. McDonald. pic.twitter.com/KoiLNOLEfe — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 16, 2026

El alcalde Zohran Mamdani afirmó, citado por PIX11, que el verdadero legado de McDonald radica en las decisiones que tomó después del ataque que cambió su vida. “Su bondad no era algo dado; era una elección, una y otra vez”, expresó el mandatario durante el acto.

La comisionada de la NYPD, Jessica Tisch, recordó que McDonald transformó los actos cotidianos de servicio en un ejemplo para toda la ciudad.

It was a privilege to join @NYPDnews as the Police Academy was named after Detective Steven McDonald.



Detective McDonald was a compassionate officer who represented the very best of our city.



May every generation of recruits who walks through those doors draw strength from his? pic.twitter.com/37SA46TFUq — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 16, 2026

“Steven hizo de la bondad un acto diario de servicio y, con el tiempo, esos actos se convirtieron en algo mucho más grande: una vida que dio fortaleza a este departamento, consuelo a esta ciudad y significado para todos los que escucharon su historia”, señaló.

Tisch también destacó, el motivo de la fecha elegida para el homenaje. “Hace 42 años, la carrera de Steven McDonald comenzó en la academia de policía. Desde hoy, su ejemplo también comenzará aquí”, afirmó.

Una historia marcada por el perdón

McDonald fue baleado por un adolescente en Central Park en 1986 mientras patrullaba la zona. El ataque lo dejó paralizado del cuello hacia abajo cuando tenía apenas 29 años.

Sin embargo, permaneció vinculado a la policía y dedicó las siguientes tres décadas a visitar escuelas, comisarías y comunidades para promover un mensaje de fe, reconciliación y perdón.

Forty-two years ago today, a young NYPD recruit named Steven McDonald walked into the New York City Police Academy to begin his career.



He was following a path his family knew well?his father and grandfather served this city in the NYPD, and Steven was ready to take his own? pic.twitter.com/OZ2YHcz5Gm — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) July 16, 2026

Semanas antes de su fallecimiento, explicó en una entrevista con NY1 cuál consideraba que era la misión de un policía. “Nuestros valores, nuestra misión, son honrar, servir y hacer el bien”, afirmó.

En esa misma conversación recordó la decisión que marcó el resto de su vida. “Encontré dentro de mí la fuerza para decirle sí a Dios. Él me ofreció el don del perdón para entregárselo a ese joven adolescente”, expresó.

“Nunca se rindió”

Durante la ceremonia, su hijo, el capitán de la NYPD Conor McDonald, aseguró que su padre nunca dejó que la discapacidad definiera su vida.

“Papá nunca se rindió. Creía que su historia de amor, perdón y perseverancia podía cambiar no solo a la ciudad de Nueva York, sino al mundo. Y tenía razón”, dijo.

También recordó que, pese a pasar más de 30 años en una silla de ruedas, su padre mantuvo intacto su compromiso con el servicio. “Durante 30 años y medio, confinado a una silla de ruedas, papá nunca se rindió”, afirmó.

Introducing the Detective Steven D. McDonald Police Academy. pic.twitter.com/gDm1gCIF1n — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 17, 2026

La viuda del detective, Patti McDonald, destacó que la agresión nunca alteró la esencia de su esposo y sostuvo que el atentado “no le impidió seguir preocupándose por los demás”, una cualidad que, aseguró, permaneció constante durante toda su vida.

Agregó que McDonald se levantaba cada día para continuar sirviendo a la ciudad. “Se levantaba cada mañana, se sentaba en su silla de ruedas, visitaba comisarías y escuelas y continuaba desempeñando su labor como oficial de policía”, recordó.

Antes de concluir la ceremonia, Conor McDonald expresó que el nuevo nombre de la academia garantizará que la historia de su padre siga inspirando a las futuras generaciones de agentes.

“Dentro de muchos años, todos nosotros ya no estaremos aquí. Pero el nombre, la historia y la obra de la vida del detective Steve McDonald seguirán vivos en este edificio”, manifestó.

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