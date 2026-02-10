La Academia de Policía de Nueva York llevará el nombre del detective Steven McDonald en honor a su legado

La Academia de Policía de Nueva York cambiará su nombre para rendir homenaje al detective Steven McDonald, uno de los agentes más reconocidos del departamento por su historia de resiliencia y perdón.

Según informó el New York Post, la comisionada Jessica Tisch anunció que el campus de 30 acres ubicado en Queens llevará el nombre del oficial, al considerarlo un ejemplo del tipo de policía que la institución busca formar.

“Su vida transformó la forma en que el público entiende el trabajo del Departamento de Policía de Nueva York y cómo el departamento se entiende a sí mismo”, afirmó Tisch.

También destacó que, tras sufrir un ataque que cambió su vida, el detective mostró carácter al rechazar la amargura y apostar por la dignidad y el perdón.

El cambio de nombre se prevé para el 16 de julio, fecha que coincide con el aniversario número 42 del ingreso de McDonald a la academia, un momento que su esposa describió como uno de los más importantes de su vida.

McDonald tenía solo dos años de servicio cuando, en julio de 1986, un adolescente de 15 años le disparó tres veces en Central Park. Una de las balas dañó su columna vertebral y lo dejó paralizado de la cintura para abajo.

Aun así, vivió más de tres décadas después del ataque, tiempo en el que promovió mensajes de reconciliación e incluso perdonó públicamente a su agresor.

La comisionada comunicó la decisión a la familia del detective la semana pasada.

Patti Ann McDonald, su viuda, declaró al New York Post que la noticia la dejó “sin palabras” y que su esposo se habría sentido profundamente honrado por el reconocimiento. Según dijo, Tisch subrayó la importancia de que los futuros agentes conozcan la historia del oficial.

El detective, que murió en 2017 a los 59 años por complicaciones respiratorias derivadas de sus heridas, dedicó gran parte de su vida a promover la resolución pacífica de conflictos, tanto en Estados Unidos como en escenarios internacionales.

Su hijo, Conor McDonald, hoy capitán del NYPD, sostuvo que su padre encarnó el honor y la integridad policial, además de servir como puente entre la institución y la comunidad. Confió en que el nuevo nombre permitirá que las próximas generaciones de reclutas se interesen por su historia y encuentren inspiración en su vocación de servicio.

El actual campus de la academia fue inaugurado en 2014 en College Point, mientras que McDonald se formó originalmente en una sede situada en Manhattan antes de ser asignado al precinto de Central Park. Su atacante fue condenado a nueve años de prisión y murió en un accidente de motocicleta tras recuperar la libertad en 1995.

