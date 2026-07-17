Subastan en $4.9 millones de dólares camiseta usada por Pelé en final del Mundial 1958

Una camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial FIFA de Suecia en 1958 se vendió este jueves en Sotheby’s en Nueva York por 4.9 millones de dólares, convirtiéndose en el objeto más caro relacionado con su carrera deportiva.

La prenda azul y con un 10 en el reverso era la estrella de una subasta de objetos históricos del fútbol y partía con una estimación en torno a seis millones de dólares, la oferta más alta para una pertenencia de Pelé, que resultó ser demasiado optimista.

Al lucir esa camiseta, un Pelé de diecisiete años se convirtió entonces en el jugador más joven en marcar gol en un Mundial y contribuyó con dos a la victoria de Brasil contra Suecia que le valió a la Canarinha su primer título en el campeonato.

Pelé's jersey from the 1958 World Cup final?where he scored twice and Brazil won their first WC?just sold at auction for $4.88M ??? pic.twitter.com/X1m2awfy8r — B/R Football (@brfootball) July 16, 2026

Recuerdo histórico de Pelé en el primer Mundial de Brasil

Con esa camiseta, Pelé, de apenas 17 años, brilló en la victoria de Brasil sobre Suecia en la final de 1958. El delantero marcó dos goles, se convirtió en el jugador más joven en anotar en una Copa del Mundo y ayudó a la Canarinha a conquistar el primero de sus cinco títulos mundiales.

La subasta también reunió decenas de cromos y recuerdos históricos del fútbol. Sin embargo, la mayoría de los artículos coleccionables se vendieron por debajo de las estimaciones iniciales, incluidos varios cromos históricos del propio Pelé.

Entre los objetos más destacados figuró el brazalete de capitán que Diego Armando Maradona utilizó en el Mundial de México 1986, vendido por $512,000 dólares.

Asimismo, varias camisetas de Lionel Messi con el Barcelona superaron los $100,000 dólares, aunque quedaron muy lejos del valor alcanzado por la histórica prenda de Pelé.

Seguir leyendo:

Estrenan estatua de cera de Pelé en Río de Janeiro de cara al Mundial 2026

Histórica camiseta que uso Pelé en la final del Mundial de 1958 será subastada en New York

Messi supera a Pelé con golazo de tiro libre en la victoria ante New York City FC