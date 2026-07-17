Venden la casa donde se filmó “Gilmore Girls”

En la ficción, esta propiedad está ubicada en Stars Hollow, Connecticut, pero en la vida real se encuentra en Unionville, un tranquilo barrio en Canadá. Las características de la zona se parecieron a las que querían darle al pueblo, que es parte fundamental de la historia que se cuenta en “Gilmore Girls”.

Ahora, los fanáticos de la serie tienen la oportunidad de comprar la misma propiedad donde se grabaron los primeros episodios con Alexis Bledel y Lauren Graham como protagonistas. La casa está disponible en el mercado de bienes raíces por $3.8 millones de dólares.

Esta sería la primera vez que la casa está en venta desde que se estrenó “Gilmore Girls” hace 26 años. Aunque los primeros episodios se grabaron aquí, la mayor parte de la serie se desarrolló en un plató en California, aunque la fachada de esta casa siguió siendo referencia en la historia. Se dice que sus actuales dueños compraron la propiedad en 1994.

En el listado, disponible en la página web de Century 21 Leading Edge Realty, se describe como “una residencia verdaderamente única de alrededor de 1875 donde la arquitectura atemporal, la rica historia y el confort moderno se unen”. Además, hacen especial mención a su relación con la serie.

La casa principal tiene una extensión de 2,500 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, se dice: “Los auténticos detalles arquitectónicos se han conservado a la perfección, incluyendo los pisos originales de pino, dos escaleras, una veranda que rodea la casa y tres chimeneas (dos de leña y una de gas). La sala de estar de concepto abierto exhibe vigas de madera a la vista, un bar, múltiples salidas al patio trasero y ofrece flexibilidad, incluyendo la posibilidad de una ampliación en la parte trasera detrás de la chimenea”.

Sin duda, la propiedad llama la atención en el mercado por su fachada reconocible; incluso, en la pasada edición de los Premios Emmy se recreó parte de la fachada para celebrar el 25 aniversario de la serie.

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