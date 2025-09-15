Lauren Graham y Alexis Blede se reunieron en los Emmy para celebrar los 25 años de ‘Gilmore Girls’

Esta noche se celebró la edición número 77 de los premios Emmy. Durante la noche se coronaron las que, a juicio de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, han sido las mejores series del año.

Además de celebrar producciones nuevas, durante la ceremonia también se celebró éxitos de la televisión. Por eso, se reunieron Lauren Graham y Alexis Blede, las protagonistas de ‘Gilmore Girls’, serie que cumple 25 años de haber sido estrenada.

La aparición de las actrices, conocidas por dar vida a Lorelai y Rory Gilmore, fue aún más significativa porque se instaló en el escenario una réplica de su casa en Stars Hollow, el pueblo ficticio donde ocurre la serie.

“Hace veinticinco años, una serie llamada ‘Gilmore Girls’ aparentemente se apoderó del otoño”, dijo Graham al subir al escenario. También habló sobre lo pequeña que era la producción y el poco dinero que se tenía, si se compara con otras grandes producciones.

Graham y Blade también se encargaron de presentar a los nominados en la categoría Outstanding Writing for a Comedy Series.

Hay que recordar que hace algunas semanas se confirmó que se está trabajando en un documental sobre ‘Gilmore Girls’ con el cual se quiere celebrar estos 25 años. Por el momento solo se ha confirmado la participación de Kelly Bishop, Jared Padalecki y Chad Michael Murray.

Los 35 años de ‘Law & Order’

Pero ‘Gilmore Girls’ no es la única serie que está de celebración, los premios Emmy también sirvieron para que se celebraran los 35 años de ‘Law & Order’, la serie de televisión policial que estrenó en 1990 y que sigue activa en la actualidad luego de 25 temporadas.

Christopher Meloni, Ice-T, Tony Goldwyn, S. Epatha Merkerson y Mariska Hargitay subieron al escenario y bromearon diciendo que Mariska Hargitay, protagonista de ‘Law & Order: Special Victims Unit’, “ha resuelto literalmente más crímenes ficticios que la mayoría de las comisarías reales”.

