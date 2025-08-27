Celebrarán los 25 años de ‘Gilmore Girls’ con un documental

En octubre de este año se cumplen 25 años del estreno de la primera temporada de ‘Gilmore Girls’, una serie de culto que ha marcado a varias generaciones. Para celebrarlo, Ink On Paper Studios está haciendo un documental que se llamará ‘Searching For Stars Hollow’.

Según ‘The Hollywood Reporter’, el estudio, especializado en narrar y animar historias, quiere examinar en este documental “el papel del amado programa en la historia cultural estadounidense”. La historia será contada a través de algunos de parte del elenco, de productores, escritores y otros involucrados.

Por ahora se ha confirmado la participación de Kelly Bishop (Emily Gilmore), Jared Padalecki (Dean Forester) y Chad Michael Murray (Tristin Dugray), pero no la de sus dos protagonistas: Alexis Bledel (Rory Gilmore) y Lauren Graham (Lorelai Gilmore). Hay que recordar que el elenco se reencontró en cuando se cumplieron 15 años del estreno para filmar ‘Gilmore Girls: A Year in the Life’, una secuela en formato mineserie con cuatro episodios.

‘Searching For Stars Hollow’ también reunirá a otros personajes de gran importancia en el pueblo ficticio donde ocurre la serie: Keiko Agena (Lane Kim), Sally Struthers (Babette Dell), Liz Torres (Miss Patty), Emily Kuroda (Mrs. Kim), Rose Abdoo (Gypsy), Kathleen Wilhoite (Liz Danes), Matt Jones (Morgan), Grant Lee Phillips (el trovador de la ciudad).

Por otro lado, incluirá entrevistas con el director Jamie Babbit, el escritor y productor Stan Zimmerman, los directores de casting Jami Rudofsky y Mara Casey, pero no se ha hablado de la participación de la creadora de la serie: Amy Sherman-Palladino.

La dirección del documental estará a cargo de Meghna Balakumar y Kevin Konrad Hanna. En comunicado difundido por el estudio, Balakumar dice: “Hemos grabado más de 100 horas de metraje y ya hemos desenterrado historias, comentarios, críticas y más. Y seguiremos grabando más entrevistas en los próximos meses para presentar la historia más completa, completa y verdaderamente nueva del impacto y el legado de la serie, algo que solo es posible en este momento histórico”.

Por los momentos no se ha confirmado la fecha de su estreno. Hay que recordar que ‘Gilmore Girls’ estrenó en el 2000 y tuvo un total de siete temporadas, la última se estrenó en 2007, pero sigue siendo popular en la actualidad. Es por eso que con ‘Searching For Stars Hollow’ también se quiere investigar “por qué sigue impactando a través de las generaciones y cómo su singular combinación de humor, sentimiento y cultura pop forjó una comunidad mundial de fans fieles”.

Sigue leyendo:

• ‘Weapons’ está a $600,000 dólares de marcar un hito en taquilla

• Guillermo del Toro estrenará ‘Frankenstein’ en Venecia

• Está en desarrollo película biográfica sobre Sinéad O’Connor