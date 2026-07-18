¿Argentina o España?: Final de la Copa del Mundo con sabor hispano divide a latinos de NYC

Llegó el gran día. El pitazo final del Mundial de Fútbol 2026, en el que participaron 48 selecciones de todo el mundo, sonará este domingo y muy al estilo neoyorquino, la Gran Manzana se prepara para vivir una de las fiestas deportivas más importantes que le mueve el alma a los fans latinos del balompié.

Y mientras en el Estadio MetLife, de Nueva Jersey, donde Argentina enfrentará a España, en un duelo feroz por conquistar la preciada Copa, habrá más de 82,000 fans vitoreado a los dos seleccionados que marcan una final histórica, con sabor hispano, en todos los rincones de la Gran Manzana habrá miles de latinos siguiendo el esperado duelo en varios eventos en todos los condados.

La emoción está a flor de piel, y aunque ambos equipos hablan la lengua de Cervantes, que comparten con el casi 30% de los residentes de la Ciudad de Nueva York, el apoyo a Argentina y a España está más que dividido.

Por un lado están aquellos que insisten en que esperan ver que Messi vuelva a levantar la copa que certifique a la albiceleste como campeones por segunda vez consecutiva, y por el otro, aquellos que insisten en que los gauchos recibieron un trato especial, que aseguran raya con la corrupción, por lo que prefieren que la victoria sea para los españoles.

“El fútbol se gana con goles, y los que mejor han sabido hacerlos son los argentinos, con Messi liderando las acciones, por lo que Argentina se merece ganar, sin lugar a dudas”, asegura el mexicano Eulogio Fernández, quien comparte apellido con la estrella albiceleste, Enzo Fernández.

“Además, como latinos, debemos unirnos alrededor del que más nos represente, y Argentina es ese equip que queda. Deberíamos estar orgullosos de saber que dos de los nuestros están en la final y esperar que gane el que está más cerca a nosotros”, agregó el fan futbolero.

Algunos fans prefieren que gane Argentina, pero otros le apuestan a la selección ibérica. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

José Abelardo Montero, quien trabaja como bartender en una de las barras de la populosa Avenida Roosevelt de Jackson Heights, que se ha convertido en terreno futbolístico desde el pasado 11 de junio, cuando arrancó el Mundial, se mostró emocionado con la final de la Copa del Mundo, y declaró su apoyo a España.

“Tiene que ganar España esta vez, porque los argentinos llegaron con pura ayuda. Ellos hace rato debían estar en su casa, pero los árbitros los ayudaron. La FIFA dejó ver que es un organismo lleno de corrupción, y eso le hace daño al deporte sano. Si gana Argentina sería legitimar sus acciones incorrectas”, dijo el colombiano. “Messi podrá ser lo grande que se quiera, pero hay que reconocer que los ayudaron mucho y así cualquiera puede ganar. Me duele ver que esto se volvió solo negocio”.

Claribel Gutiérrez, por su parte, quien durante el Mundial le hizo barra al seleccionado de Noruega, ya que su Perú del alma, no clasificó, también mostró su apoyo al seleccionado ibérico, aunque agregó que tener a dos selecciones que hablen español, en la final, es una buena excusa para “callarle la boca a quienes atacan a los inmigrantes” latinos.

“Me da mucho orgullo que la final se vaya a jugar en Nueva Jersey, que es un sitio de inmigrantes y que estén España y Argentina, que hablan mi idioma, porque con eso le decimos a Trump que no somos los delincuentes que él dice que somos. Le decimos que no actuamos como él, que metió su mano para ayudar a Estados Unidos a avanzar en la copa”, comentó la hincha, quien sin embargo insistió en que los ibéricos van a ganar.

“Quiero que gane España, porque Argentina ya tiene muchas copas y porque la verdad sí los ayudaron un poquito a llegar a la final. Uno entiende que esto es asunto de marketing y que Argentina vende mucho, pero prefiero que gane el equipo de Yamal, con sangre nueva”, dijo la neoyorquina.

Pero más allá del duelo de titanes, como algunos ven el momento histórico que se celebrará el domingo desde las 3:00 de la tarde, latinos que trabajan en bares y restaurantes de la ciudad, como Solorio Luque, confiesan que lo que más esperan es que haya muchos clientes que dejen buena propina, no solo el d[ia de la final, sino también este sábado, en la pelea entre Inglaterra y Francia por el tercer y cuarto puesto del Mundial.

“Yo lo que quiero es que vengan muchas personas y consuman mucho para que tengamos buen dinero. Desde que México fue eliminada, para mi se acabó el mundial, pero si este fin de semana sale mucha gente, voy a sentirse todo un campeón”, dijo el mesero, de Astoria, Queens, entre risas.

Y a la hora de revelar a quién le va en el partido del domingo, no dudó en decir que a Argentina y hasta pronosticó que ganará por goleada. “Messi va a hacer tres golecitos él solito para consagrarse como campeón. Van a ver”, dijo el joven.

Y con el mismo espíritu mundialista, el alcalde de la Ciudad, Zohran Mamdani, anunció que la Ciudad espera que los eventos y las zonas de fanáticos creadas para ver el Mundial, entre ellas la de Central Park, donde se espera que acudan más de 50,000 personas, y las de Rockefeller Center y el Javits Center, sean fiestas llenas de energía, donde reine la seguridad.

Para tal motivo, el NYPD estará patrullando la ciudad y los alrededores de los sitios, con un enfoque centrado en reforzar los controles de seguridad, el control del tráfico y el despliegue de personal para garantizar un acceso seguro al estadio y a las zonas de aficionados. Asimismo, los uniformados estarán en los eventos donde hay aglomeraciones para garantizar que todo transcurra con normalidad.

Asimismo, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) activará el nivel más alto de gestión del tráfico de la ciudad el domingo y la calle 42 entre la Primera Avenida y la 12.ª Avenida estará cerrada a vehículos particulares de 8:00 a. m. a 11:00 p. m., reservada exclusivamente para autobuses de la FIFA, autobuses de la MTA, vehículos autorizados y servicios de emergencia.

Se espera aglomeraciones en las estaciones del PATH y otros medios de transporte que vayan a New Jersey, pero sin duda alguna, los neoyorquinos y los turistas que se movilizaron hasta la Gran Manzana para la gran final de la Copa del Mundo, vivirán un día histórico donde el campeón tendrá sabor hispano en medio del festival de goles que se pronostica habrá en el MetLife.

Los fans de Argentina tienen la esperanza puesta en Messi para ganar su segunda copa seguida Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Con este mundial ganamos todos, porque la pasamos bueno, nos divertimos y tenemos a dos grandes en la final. La única queja es el abuso de la FIFA con el costo de las entradas. A eso si sería bueno sacarle tarjeta roja y que en el próximo Mundial hubiera más controles para que todos podamos ir al menos una vez al estadio”, dijo el colombiano Jesús Martínez, quien verá la final con sus amigos en un BBQ en el patio de su casa.

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