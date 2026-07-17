FIFA confirmó las camisetas que vestirán Argentina y España en la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó el “código de vestimenta” para el trascendental partido entre Argentina y España del domingo 19 de julio a las 15:00 (NY), en Nueva Jersey, por la final del Mundial 2026.

Argentina utilizará la indumentaria titular que usamos en casi todo el Mundial: camiseta celeste y blanca, pantalón y medias blancos.

Los únicos tres encuentros en los que el campeón del mundo modificó la vestimenta que tendrá contra España fue en los últimos dos duelos de la fase de grupos, cuando lució medias azules contra Austria y la alternativa ante Jordania, y en la reciente semifinal con Inglaterra, donde también jugó con la camiseta suplente.

En cambio, en el resto de los compromisos de esta Copa del Mundo (Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza), Argentina utilizó su camiseta titular, pantalón y medias blancas, igual que como saldrá al campo de juego del MetLife.

Esta combinación de short y medias blancas ya posee antecedentes de enorme peso en la historia reciente del seleccionado, puesto que el Mundial pasado la Albiceleste también se vistió con short y medias blancas frente a Países Bajos, Croacia y la final con Francia, aunque los diseños de las camisetas eran diferentes.

A su vez, Dibu Martínez estará completamente de verde, como atajó en gran parte de Qatar 2022 y en las finales de la Copa América 2024 contra Colombia y en 2021 contra Brasil en el Maracaná.

España también vuelve a la titular

España, por su parte, que viene de usar su casaca alternativa en la semifinal en la que derrotó a Francia por 2-0, ante Argentina volverá a vestir la camiseta titular que es toda roja con las mangas azules y detalles en amarillo.

Este modelo presenta una base roja limpia con finas rayas amarillas verticales inspiradas directamente en la bandera de España y el escudo de la RFEF.

Incluye detalles en azul marino en mangas y cuello, con acentos dorados y burdeos, y la palabra “ESPAÑA” en la nuca, destacando la emblemática Ñ.

A su vez, contará con un short azul y medias también de este último color.

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