Donald Trump se suma a los cuestionamientos contra Tuchel por la estrategia de Inglaterra ante Argentina

La derrota de Inglaterra frente a Argentina en las semifinales del Mundial continúa generando reacciones. A las numerosas críticas dirigidas a Thomas Tuchel por su planteamiento en el tramo final del encuentro se ha unido ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó especialmente el papel que desempeñó Harry Kane tras el descanso.

El conjunto inglés había tomado ventaja gracias a un gol de Anthony Gordon y acariciaba el pase a la final. Sin embargo, el desarrollo del partido cambió por completo en los últimos minutos. Argentina, impulsada por la inspiración de Lionel Messi, marcó dos goles y dio la vuelta al marcador para clasificarse a la final, donde se enfrentará a España este domingo.

Durante una intervención pública, Trump mostró su sorpresa por la forma en la que Inglaterra utilizó a su capitán en la segunda mitad y dejó claro que, a su juicio, la decisión fue equivocada.

“Tienes un gran jugador en Inglaterra con el que he jugado al golf. Y es Harry [Kane], que ha sido fantástico”, dijo Trump.

“Inglaterra tiene un gran jugador, con el que jugué al golf, él es Harry Kane. Creo que tal vez SE EQUIVOCARON CUANDO LO PUSIERON A DEFENDER. Pero qué se yo de fútbol”.



Donald Trump. ??????????? pic.twitter.com/2hfFTZnBeC — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 17, 2026

“Creo que quizá cometieron un error cuando lo convirtieron en un jugador defensivo. ¿Qué sé yo de fútbol? Se pusieron por delante y cogieron a su mejor jugador para ponerlo en defensa. Tenemos que ser un poco ofensivos, ¿verdad? Pero no voy a juzgarlo, ¿qué sé yo de entrenar? Aunque fue un poco inusual“, expuso Trump.

Tuchel responde con ironía a críticas de Trump

El entrenador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, respondió de forma irónica a las críticas en su contra por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, tras la derrota en la Copa del Mundo.

Cuando un periodista le pidió su opinión sobre esas declaraciones, Tuchel respondió con ironía: “¿Vas a usar a Donald Trump de testigo, o…?”, aparentemente cuestionando la credibilidad del mandatario estadounidense en asuntos futbolísticos.

Entonces el presentador comenzó a justificar su referencia, y Tuchel agregó: “Solo estaba preguntando”.

'Is Trump your witness?': Thomas Tuchel responds to the U.S. president's criticism of England's performance against Argentina.



Donald Trump questioned the captain's tactics, saying he 'put his best player on defence'.



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